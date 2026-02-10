HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia de abuso en su contra: "Que se resuelva pronto"

En las últimas horas, el futbolista 36 años denunció por el presunto delito de extorsión a la joven que lo acuso de abuso sexual en Argentina.

Carlos Zambrano fue separado indefinidamente de Alianza Lima tras la denuncia en su contra. Foto: AFP
Carlos Zambrano fue separado indefinidamente de Alianza Lima tras la denuncia en su contra. Foto: AFP

Carlos Zambrano decidió manifestarse luego de la denuncia por presunto abuso sexual en su contra, la cual también involucra a los jugadores Sergio Peña y Miguel Trauco. Después de varias semanas, el defensor peruano ofreció su descargos con un breve mensaje.

En las últimas horas, central demandó a la ciudadana argentina por extersión. Dicha versión fue rechazada por el abogado Luis Deuteris, quien representa a la joven.

PUEDES VER: Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC ante Universitario: 'No apreciamos evidencia de falta'

lr.pe

Carlos Zambrano se pronuncia tras denuncia de abuso en su contra

Durante la reciente edición del programa Combutters, se difundió un audio con una escueta respuesta de Carlos Zambrano sobre la denuncia de abuso sexual. Esta es la primera vez que el zaguero declara sobre el tema; anteriormente lo hizo con un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Mis abogados me han pedido que por favor no dé ninguna declaración. Confío plenamente en las autoridades uruguayas y en las peruanas, que lleven bien el caso y que se resuelva pronto", se escucha.

PUEDES VER: Hernán Barcos evidencia su enojo y lanza fuerte mensaje tras empate de FC Cajamarca en Liga 1: 'Hay que correr más'

lr.pe

Abogado de joven argentina califica de "bajeza" denuncia de Carlos Zambrano

Gonzalo Hidalgo, abogado de Carlos Zambrano, reveló que interpusieron una denuncia por el delito de extorsión en contra de la joven argentina; esta demanda también incluye a la amiga de la presunta víctima y un usuario de redes sociales que habría enviado una serie de mensajes.

Ante lo acontecido, el abogado Luis Deuteris consideró que el futbolista de 36 años busca quedar exento de responsabilidad tras la denuncia de abuso que realizó su representada. En ese sentido, el letrado calificó el accionar de Zambrano como una bajeza.

"Querer denunciar a la víctima de un delito de abuso para quedar exento de responsabilidad es, realmente, diría que de una bajeza importante", manifestó en diálogo con RPP.

"Vincular esto con mi patrocinada es una patraña propia de una persona inescrupulosa, en este caso Zambrano, quien es el que hace denuncia, porque el abogado lo que hace es poner en práctica lo que alguien le cuenta", agregó.

Abogado de joven argentina califica de "bajeza" denuncia de Carlos Zambrano por extorsión: "Patraña propia de una persona inescrupulosa"

Abogado de joven argentina califica de "bajeza" denuncia de Carlos Zambrano por extorsión: "Patraña propia de una persona inescrupulosa"

Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió a sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió a sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Abogado de joven argentina califica de "bajeza" denuncia de Carlos Zambrano por extorsión: "Patraña propia de una persona inescrupulosa"

Abogado de joven argentina califica de "bajeza" denuncia de Carlos Zambrano por extorsión: "Patraña propia de una persona inescrupulosa"

Hernán Barcos evidencia su enojo y lanza fuerte mensaje tras empate de FC Cajamarca en Liga 1: "Hay que correr más"

Hernán Barcos evidencia su enojo y lanza fuerte mensaje tras empate de FC Cajamarca en Liga 1: "Hay que correr más"

