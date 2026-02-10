Carlos Zambrano fue separado indefinidamente de Alianza Lima tras la denuncia en su contra. Foto: AFP

Carlos Zambrano decidió manifestarse luego de la denuncia por presunto abuso sexual en su contra, la cual también involucra a los jugadores Sergio Peña y Miguel Trauco. Después de varias semanas, el defensor peruano ofreció su descargos con un breve mensaje.

En las últimas horas, central demandó a la ciudadana argentina por extersión. Dicha versión fue rechazada por el abogado Luis Deuteris, quien representa a la joven.

Carlos Zambrano se pronuncia tras denuncia de abuso en su contra

Durante la reciente edición del programa Combutters, se difundió un audio con una escueta respuesta de Carlos Zambrano sobre la denuncia de abuso sexual. Esta es la primera vez que el zaguero declara sobre el tema; anteriormente lo hizo con un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Mis abogados me han pedido que por favor no dé ninguna declaración. Confío plenamente en las autoridades uruguayas y en las peruanas, que lleven bien el caso y que se resuelva pronto", se escucha.

Abogado de joven argentina califica de "bajeza" denuncia de Carlos Zambrano

Gonzalo Hidalgo, abogado de Carlos Zambrano, reveló que interpusieron una denuncia por el delito de extorsión en contra de la joven argentina; esta demanda también incluye a la amiga de la presunta víctima y un usuario de redes sociales que habría enviado una serie de mensajes.

Ante lo acontecido, el abogado Luis Deuteris consideró que el futbolista de 36 años busca quedar exento de responsabilidad tras la denuncia de abuso que realizó su representada. En ese sentido, el letrado calificó el accionar de Zambrano como una bajeza.

"Querer denunciar a la víctima de un delito de abuso para quedar exento de responsabilidad es, realmente, diría que de una bajeza importante", manifestó en diálogo con RPP.

"Vincular esto con mi patrocinada es una patraña propia de una persona inescrupulosa, en este caso Zambrano, quien es el que hace denuncia, porque el abogado lo que hace es poner en práctica lo que alguien le cuenta", agregó.