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'Tía Lisura' de Paul Michael le pide perdón a Pamela Franco tras lanzarle fuertes insultos: "Estaba pasada de copas"

La tía de Paul Michael habló de manera denigrante sobre Pamela Franco en relación con Christian Cueva y Pamela López. Horas después, se arrepintió de sus palabras e incluso elogió a la cantante.

Tía de Paul Michael insultó a Paul Michael a través de una transmisión en vivo por TikTok.
Tía de Paul Michael insultó a Paul Michael a través de una transmisión en vivo por TikTok. | Foto: composición LR/TikTok/América TV
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'Tía Lisura', personaje conocido en la farándula nacional por su vínculo con Paul Michael y Pamela López, ofreció disculpas públicas a Pamela Franco tras los insultos que le lanzó en una transmisión en vivo por el Día de la Madre. A través de TikTok, rompió su silencio horas después del incidente y reconoció el error que desató un escándalo mediático, luego de dirigir palabras de grueso calibre contra la cantante por su relación con Christian Cueva y el impacto en el matrimonio del futbolista con la madre de sus hijos.

En su descargo, la mediática tía de Paul Michael aseguró que se encontraba bajo los efectos del alcohol y que no recordaba lo dicho. Pese a ello, admitió su responsabilidad y se disculpó con la intérprete de ‘Dile la verdad’, a quien ahora elogió como mujer y madre luchadora.

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“Me equivoqué”: ‘Tía Lisura’ se retracta tras insultar a Pamela Franco

En un video difundido en sus redes sociales, la 'Tía Lisura' expresó públicamente su arrepentimiento y reconoció que se había excedido en sus palabras contra Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva. “Quiero decirle a Pamela Franco: mil disculpas porque me equivoqué en referirme. Estaba pasada de copas, no sé lo que hablé, pero le pido las disculpas del caso. Todos tenemos errores, sabemos equivocarnos, y yo me equivoqué y sé aceptar mi error”, manifestó.

La familiar de Paul Michael insistió en su pedido de perdón y buscó acercarse a la cantante con un mensaje más conciliador, resaltando la condición de ambas como mujeres. “Mil disculpas, mi reina, porque tú eres como yo. Somos mujeres y no nos va a gustar que nos traten así. Cometemos errores, como también yo tengo muchos errores. No soy perfecta en la vida, pero le pido las disculpas del caso”, agregó.

Más adelante, la ‘Tía Lisura’ incluso se animó a desearle un Feliz Día de la Madre a Pamela Franco y no escatimó en elogios hacia ella. “Pamela Franco, mil disculpas y muchas bendiciones, mi reina. Te lo pido públicamente. Bendiciones para ti y feliz Día de la Madre. Que Dios la bendiga porque es una mujer trabajadora, guerrera, luchadora. Que siga creciendo y que le lluevan los éxitos. Bendiciones y mil disculpas otra vez”, sentenció.

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