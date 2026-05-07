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Pamela Franco recibe conmovedora sorpresa de su hija por el Día de la Madre tras revelar su condición: “Muy emocionada”

Cantante Pamela Franco confesó que esta es la primera vez que celebra el Día de la Madre desde el fallecimiento de su progenitora en 2020.  

Pamela Franco reveló días atrás que es madre y padre de su hija María Cataleya. Foto: Composición LR/Instagram.
Pamela Franco reveló días atrás que es madre y padre de su hija María Cataleya. Foto: Composición LR/Instagram.
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Pamela Franco recibió una emotiva sorpresa de su hija María Cataleya, de 5 años, fruto de su relación con Christian Domínguez. La cumbiambera asistió este jueves 7 de mayo a la actuación por el Día de la Madre que el colegio de la menor realizó para todas las mamás.

Por esa razón, la pareja de Christian Cueva se mostró sumamente emocionada, ya que ha visto buenos avances en su primogénita luego de revelar en diversos programas que la pequeña tiene autismo. Además, afirmó que no ha recibido apoyo del padre, ni económico ni emocional, para la crianza.

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Pamela Franco se emociona por sorpresa de su hija por el Día de la Madre

A través de sus redes sociales, Pamela Franco, de 37 años, se mostró emocionada al participar por primera vez en una actuación por el Día de la Madre en la que su hija María Cataleya sería una de las protagonistas. La cantante contó que no celebraba esta fecha tras el fallecimiento de su progenitora en 2020.

“Hoy es un día superespecial para mí porque Cata tiene 5 añitos y va a ser mi primera actuación por el Día de la Madre y estoy entrenando (gimnasio) cerca de ella”, expresó muy sonriente al inicio de su video.

“Y ahora sí me voy a ver qué me tiene preparada mi chiquitita, seguro voy a moquear, como todas las mamás, así que ya les cuento. Después de cinco años me va a hacer alguito y me despierta la ilusión de la mamita porque son cinco años que no tengo a mi mamita. Voy con una sonrisa en la cara”, precisó minutos antes de que iniciara la actuación de María Cataleya.

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¿En qué consistió la sorpresa que la hija de Pamela Franco le preparó?

La actuación que María Cataleya realizó para Pamela Franco consistió en un espectáculo de baile junto con otras compañeras de su salón. La pequeña apareció en el escenario con un vestido amarillo mientras interpretaba el tema 'Lulú'.

La intérprete de 'Diles' se mostró emocionada de inicio a fin al ver a su hija sonreír en todo momento. “Te amo, contigo todo tiene sentido, gracias, mi chiquita”, “Mi fuerza, mi todo, tú, mi chiquita. Tú y yo contra el mundo. Mamá siempre estará”, escribió la cantante mientras abrazaba a su hija, fruto de su relación con Christian Domínguez.

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