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‘La Granja VIP’ comete error y anuncia a Pamela López como eliminada: usuarios sospechan de futura salida

Conductores Ethel Pozo y Adolfo Aguilar quedaron sorprendidos y pidieron disculpas a los televidentes por el error cometido en vivo en ‘La granja VIP’.

Momento exacto en que 'La granja VIP' anunció a Pamela López como eliminada. Foto: Panamericana.
Momento exacto en que 'La granja VIP' anunció a Pamela López como eliminada. Foto: Panamericana.
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La gala de eliminación de 'La Granja VIP', emitida el sábado 9 de mayo, quedó marcada por un error de producción que desató una ola de reacciones en redes sociales. Aunque Celine Aguirre fue anunciada como la participante eliminada, las pantallas del programa mostraron por unos segundos la imagen de Pamela López como la próxima concursante en abandonar el reality.

El hecho tomó por sorpresa a los seguidores del espacio y obligó a los conductores, Ethel Pozo y Adolfo Aguilar, a aclarar en vivo que se trataba de una equivocación técnica.

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Ethel Pozo y Adolfo Aguilar piden disculpas por error en 'La Granja VIP'

Tras el inesperado momento, Ethel Pozo reaccionó de inmediato para desmentir lo ocurrido en pantalla. '¿Qué es eso? No, no está eliminada Pamela López', dijo en plena transmisión para aclarar la situación ante los televidentes.

Adolfo Aguilar también intervino brevemente y aseguró que la imagen difundida no correspondía a la eliminación oficial. Aunque ambos conductores intentaron minimizar el incidente y continuar con el programa, el error rápidamente se viralizó en redes sociales.

Usuarios no tardaron en comentar lo sucedido y muchos cuestionaron si la producción ya tendría preparado el contenido de una próxima eliminación dentro del reality.

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Usuarios afirman que la próxima eliminada será Pamela López

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales. Varios usuarios aseguraron que el error habría adelantado la próxima eliminación del programa, dejando comentarios como 'ya sabemos quién sale el sábado' y 'ya adelantaron lo que pasará la siguiente semana'.

Otros seguidores del reality cuestionaron la transparencia del formato y lanzaron críticas contra la producción, insinuando que el desarrollo del programa estaría previamente definido.

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