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Pamela Franco hace cruda confesión sobre su relación con Christian Cueva y no piensa en un futuro con él: "No ha pasado la página"

La cantante Pamela Franco abrió su corazón y por primera vez reconoció que vive el día a día y no planea un futuro con Christian Cueva, ya que asegura que aún tiene que cerrar ciclos con Pamela López.

Pamela Franco y Christian Cueva son una de las parejas más mediáticas de Chollywood. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/'X'
Pamela Franco y Christian Cueva son una de las parejas más mediáticas de Chollywood. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/'X'
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La intérprete de 'Hasta el fin del mundo', Pamela Franco se ha sincerado sobre su relación con Christian Cueva. En una reciente entrevista en 'Café con la Chévez', la cantante expresó que no tiene planes de futuro con el actual futbolista de Juan Pablo II y que su prioridad está puesta en alcanzar sus propias metas profesionales.

En esta conversación, Franco también comentó sobre los conflictos personales que aún enfrenta Aladino, sobre todo con la madre de sus hijos. Para la artista, este es un tema pendiente que afecta la estabilidad de su relación. "No ha pasado la página", destacó, lo que implica que el jugador de la selección peruana aún no resuelve completamente su pasado.

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Pamela Franco admite que no planea un futuro con Christian Cueva

En sus declaraciones, Pamela Franco fue clara al señalar que no está enfocada en construir un futuro con Christian Cueva. La cantante manifestó que, aunque sueña con lograr sus objetivos, no tiene en mente un proyecto de pareja a largo plazo. “Soñar es bonito, sueño con mis metas. Como pareja no sueño”, aseguró.

La artista reveló que su día a día está centrado en sus propios logros y que, en este momento, no puede pensar en un futuro con Cueva. “No puedo pensar en un futuro cuando el presente todavía no está muy sólido, sobre todo él, porque no ha pasado la página del todo”, mencionó. La relación parece estar marcada por varios altibajos, especialmente debido a problemas personales que el futbolista aún no ha resuelto.

En este sentido, Pamela Franco hizo hincapié en que no es su responsabilidad resolver las complicaciones de su pareja. "Él tiene un tema con la madre de sus hijos, y esos problemas no resueltos son parte de su culpa", explicó.

PUEDES VER: Pamela Franco conmueve con cruda confesión por la condición de su hija: "Se me cruzó por la cabeza no estar"

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Pamela Franco revela que desea tener un hijo con Christian Cueva

A pesar de las dificultades en su relación, Pamela Franco no ocultó su deseo de ser madre nuevamente. Aunque asegura que no todo es favorable, la cantante dejó claro que le gustaría tener otro hijo. "Sí, pero las circunstancias son muy difíciles para mí", declaró. La cumbiambera, además, aseguró que la situación actual con su hija le genera grandes responsabilidades y complicaciones.

La cantante también fue interrogada sobre si había hablado este tema con Christian Cueva, a lo que respondió afirmativamente. Sin embargo, reconoció que la situación con él es compleja, especialmente debido a los desafíos que ambos enfrentan en su vida personal. "Ahorita te diría que no, pero sí me gustaría, por mi hija también", compartió con sinceridad.

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