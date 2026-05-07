Revelan fin de la relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira tras rumores de romance con Paloma Fiuza: "Está soltero"

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Mario Hart y Paloma Fiuza se encuentran en el centro de atención después de que Israel Dreyfus insinuara un posible vínculo sentimental tras un reencuentro de participantes de Combate.

Aunque Hart negó fuertemente estas afirmaciones, su cercano amigo no tardó en exponerlo junto a Korina Rivadeneira y confirmar lo que muchos ya sospechaban.

Israel Dreyfus confirma la ruptura entre Korina Rivadeneira y Mario Hart

Mario Hart fue relacionado con Paloma Fiuza por Dreyfus, insinuando que podría haber un romance en ciernes tras el reencuentro en Combate. Aun así, en ‘Sin más que decir’, Diana Sánchez no pudo corroborar que Hart estuviera listo para empezar de nuevo.

Después de que los presentadores cambiaron de tema, Hart contactó a Dreyfus exigiendo explicaciones por sus afirmaciones. Dreyfus alegó que era por las portadas, aunque terminó revelando inadvertidamente por qué preferiría que Hart y Fiuza fueran pareja.

Sin entrar en detalles sobre una posible separación futura entre él y Korina, el exintegrante del reality confirmó varias veces que tanto el piloto como la garota están completamente solteros. No habría problemas en que ambos volvieran a encontrar el amor juntos, ya que Paloma fue el 'primer amor' de Hart en su tiempo en el reality.

“Están solteros, no hacen mala pareja y si en algún momento su relación cambia, es asunto de ellos. Si surge la oportunidad de rehacer sus vidas juntos, no habría nada malo en ello”, comentó en el programa Q’ Bochinche.

Es importante señalar que Hart dejó abierta la posibilidad de enamorarse de nuevo cuando se le preguntó por Paloma, aunque no quiso confirmar si estaba atravesando una ruptura con la madre de sus hijos.