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Melanie Martínez pone un alto a Christian Domínguez por denuncias en su contra: "Dios lo está castigando"

Melanie Martínez se pronunció tras las acusaciones de Christian Domínguez, quien la culpa de perjudicar su imagen pública y laboral. La empresaria niega los cargos y resalta que el artista enfrenta consecuencias de sus acciones.

Melanie Martínez responde a denuncias de Christian Domínguez
Melanie Martínez responde a denuncias de Christian Domínguez
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Melanie Martínez rompió su silencio luego de que Christian Domínguez la acusara de perjudicar tanto su imagen pública como su trabajo.

Las declaraciones se dieron en la más reciente edición de 'Amor y Fuego', donde la expareja del cantante participó mediante una llamada telefónica para dar su versión de los hechos.

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Durante su intervención, la madre de la hija mayor del líder de La Gran Orquesta Internacional negó las acusaciones en su contra y sostuvo que los problemas que enfrenta actualmente el artista serían consecuencia de sus propias acciones.

“Sí, pero claro tú crees que una persona que en todo estos años ha venido lastimando a una y a otra y a otra, tarde o temprano no tiene que recibir su vuelto ... el karma existe, quien quiera creer o no lo quiera creer y si en todo caso no creen en el karma que existe, crean en Dios y Dios lo está castigando por todo lo malo que ha hecho en todo este tiempo...”, expresó.

Asimismo, la empresaria aseguró que no ha sido la única mujer afectada por el comportamiento del cantante y recordó episodios relacionados con otras parejas sentimentales del cumbiambero.

Melanie Martínez envía mensaje a Karla Tarazona

En esa línea, también hizo referencia a Karla Tarazona y a las polémicas que protagonizó en el pasado junto al artista. “Porque no solo ha lastimado a cada pareja con la que ha estado, incluyendo a la actual (Karla Tarazona) porque la actual se sentó en todos los programas a hablar de él, se pasó con el calzón de la ‘Chabela’, se paseó con los olluquitos en todos lados... él denuncia a todas las mujeres que quieren contar su verdad ... la única arma que él tiene es denunciar”, aseguró.

Finalmente, Melanie Martínez cuestionó la actitud que, según considera, adopta Christian Domínguez frente a esta controversia y señaló que busca mostrarse como víctima ante el público.

“Quiere hacerse la víctima, que su imagen, que yo por vender mis helados, yo qué culpa tengo que la personas que le han apoyado hayan tenido conflictos con él, que él los haya lastimado... él acaso no hizo una propaganda con el auto rana”, expresó.

Melanie Martínez asegura que no se quedará callada

Para Melanie Martínez, Norka Ascue habría actuado presuntamente con el respaldo de Christian Domínguez, ya que —según indicó— el artista no emprendió acciones legales en su contra. “Si el señor no la denunció, entonces puedo creer que la envió para desacreditarla. Que se amarre bien los pantalones”, manifestó.

Asimismo, dejó en claro que no tiene intención de retroceder frente a las denuncias interpuestas por el cantante. La empresaria sostuvo que continuará pronunciándose públicamente siempre que considere que su hija se ve perjudicada por la situación.

“A mí él ni nadie me va a callar, no le tengo miedo, que haga todas las demandas que desee. Lo único que importa para mí es defender a mi hija nada más”, sentenció Melanie Martínez.

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