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Alejandra Baigorria se encuentra en medio de una controversia relacionada con su spa, D’Art Salón. Una joven clienta, identificada como Antonella, denunció en sus redes sociales que el tratamiento para renovar su imagen que le realizaron en el centro de belleza terminó por malograrle el cabello. A pesar de pagar más de S/1.000 por el servicio, la experiencia no solo fue decepcionante, sino que la dejó angustiada por el resultado y generó críticas por la atención recibida.

Los hechos ocurrieron luego de que la joven se sometiera a un procedimiento de tinturado en el salón de belleza, en busca de un nuevo estilo que incluyera un balayage en tonos marrones. Sin embargo, lo que debía ser un proceso de renovación se transformó en una amarga experiencia que terminó por afectarla.

Spa de Alejandra Baigorria en la mira: joven hace grave denuncia en su contra

El spa de Alejandra Baigorria, D’Art Salón, ha quedado en el ojo del huracán después de que Antonella compartiera su experiencia en redes sociales. La joven relató que, tras pasar una prueba de tinte, fue aprobada para el cambio que había solicitado. Sin embargo, el resultado fue muy distinto de lo que esperaba.

A pesar de que mostró al estilista referencias claras para el balayage, lo que recibió fue un trabajo poco profesional: el cabello le quedó de un color entre anaranjado y amarillo, con zonas completamente desiguales.

"Estuve allí desde las 10:40 de la mañana hasta casi las 8 de la noche. Tenía la ilusión de quedarme con el resultado que esperaba, pero no fue así", contó Antonella, quien se mostró muy angustiada por la situación. A pesar de sus quejas inmediatas, el estilista insistió en que el proceso quedaría bien, pero lo que hizo fue empeorar el daño.

La joven relató que le impusieron un tinte negro que no era lo que había solicitado, lo que la dejó aún más frustrada. Como último recurso, el salón contactó a otro estilista para intentar corregir el trabajo, pero el desenlace fue todavía peor. Esto dejó a Antonella en una situación incómoda, ya que había invertido una suma significativa de dinero sin recibir el servicio adecuado.

Joven asegura que spa de Alejandra Baigorria no quiso reconocer su mal trabajo

Además de la mala calidad del servicio recibido, Antonella expresó que el spa de Alejandra Baigorria no mostró disposición para reconocer su error. Según su relato, cuando ella y su madre intentaron llegar a un acuerdo, el salón ofreció un reembolso del dinero pagado, pero con la condición de firmar un documento que buscaba minimizar las deficiencias del servicio brindado.

"El documento decía que se había hecho todo lo posible, cuando la verdad es que no se hizo nada bien", indicó la universitaria, quien se sintió aún más desilusionada por la falta de empatía y responsabilidad de los encargados de la peluquería.

Finalmente, el spa le devolvió S/1.350, pero el daño en su cabello aún persiste y Antonella se ha visto en la obligación de buscar otros lugares para corregir la afectación causada.