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Aixa Sosa, novia de Mauricio Diez Canseco, arremete contra Dailyn Curbelo por exceso de confianza con el pizzero: “Para mí no es nadie”

Luego de ser llamada "hipócrita" por Dailyn Curbelo, la novia de Mauricio Diez Canseco expresó su molestia por la cercanía entre la salsera y el empresario peruano. Asimismo, dijo que no le sorprendería que hayan sido captados ingresando a un hotel.

Mauricio Diez Canseco se ve envuelto en una nueva polémica entre su actual pareja, Dailyn Curbelo, y Aixa Sosa, madre de sus mellizos.
Mauricio Diez Canseco se ve envuelto en una nueva polémica entre su actual pareja, Dailyn Curbelo, y Aixa Sosa, madre de sus mellizos. | Foto: Sandy Carrión/La República/Instagram
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Entre la espada y la pared. Mauricio Diez Canseco vuelve a estar en la polémica, pero no por una declaración suya, sino por los dimes y diretes entre su pareja actual y la madre de sus mellizos. Luego de que Dailyn Curbelo llamara “hipócrita” a la modelo Aixa Sosa, la argentina no se quedó callada y respondió con dureza a la salsera cubana.

Según la líder de las Chicas doradas, Mauricio Diez Canseco no le ha dado su lugar como pareja y afirmó que se ha molestado por los excesos de confianza de Dailyn Curbelo con el dueño de Rústica.

Aixa Sosa responde a Dailyn Curbelo

Meses atrás, Aixa Sosa sorprendió al asegurar que tenía el mejor concepto de Dailyn Curbelo. Sin embargo, la argentina admitió que no le gustaba la estrecha cercanía entre la salsera y el empresario peruano, más allá de su relación como padres. Esas declaraciones generaron molestia en la cubana, quien no dudó en cuestionar a la argentina. La modelo tampoco se quedó callada.

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“Mauricio tampoco nunca me respetó. Así que no me parece extraño que se abracen y que pueda llegar a salir hasta que están en un ‘telo’ (hotel) los dos”, declaró para el programa de Magaly Medina.

Aunque Aixa Sosa indicó que Dailyn Curbelo no es su amiga y que por eso no le tiene que reclamar a ella por los excesos de confianza con Mauricio Diez Canseco, sostuvo que la artista salsera solo busca sacar provecho del empresario para regresar a la escena musical.

“Ella no es mi amiga, así que pue tranquilamente acostarse con él. El respeto tiene que venir de mi pareja, no de una ‘X’ que quiere, con 50 años, remontar su carrera. Ella para mí no es nadie”, acotó en la conversación que sostuvo con un miembro del programa 'Magaly TV: la firme'.

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