El exfutbolista se pronunció luego de que Magaly cuestionara el pago de S/350 mil. Foto: Composición LR

El exfutbolista se pronunció luego de que Magaly cuestionara el pago de S/350 mil. Foto: Composición LR

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Jefferson Farfán apareció en sus redes sociales luego de que Magaly Medina hablara públicamente sobre la indemnización que deberá pagarle tras el proceso judicial que ambos enfrentaron.

A través de sus historias de Instagram, el exseleccionado nacional compartió un mensaje dirigido directamente a la conductora de televisión, lo que generó rápidamente reacciones entre sus seguidores.

Comunicado de Jefferson Farfán. Foto: IG

Jefferson Farfán hace pedido a Magaly Medina tras fallo judicial

Hace unas horas, el '10 de la calle' publicó un mensaje que sería interpretado como una respuesta directa a las recientes declaraciones de la 'urraca' en la última emisión de su programa.

“Señora Magaly Medina. No se olvide de mi pago, por favor”, escribió el exfutbolista.

La publicación apareció poco después de que la conductora cuestionara públicamente la decisión judicial que la obliga a pagarle S/350 mil. Como se recuerda, el conflicto entre ambos surgió luego de la difusión de imágenes grabadas desde el exterior del departamento del exjugador.

Hasta el momento, Magaly no se ha pronunciado sobre la reciente reacción compartida por el conductor de 'Enfocados'.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el pago de S/350 mil a Jefferson Farfán?

Durante la edición del miércoles 6 de mayo de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora no dudó en expresar su molestia por el monto que deberá pagarle a Jefferson Farfán tras una decisión judicial emitida en su contra.

“350 mil soles le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. Caray, no me metí a su cuarto, lo miré por la ventana, por la terraza de su departamento”, comentó incómoda.

La 'urraca' también criticó que, según su opinión, las figuras públicas recurran constantemente a demandas millonarias.

“Imagínense, 350 mil soles. Todos ahora piden un millón de soles porque: ‘Ay, porque me dijo tonta’, ‘Ay, porque criticó mi cuerpo’, ‘Ay, me violenta contra la mujer’”, señaló, además de cuestionar las acciones que toman las autoridades cuando se trata de impartir justicia.