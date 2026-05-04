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Pamela López estalla y termina definitivamente EN VIVO con Paul Michael tras fuertes peleas: "Me ha contestado horrible"

Pamela López confirmó en 'La granja VIP' que su relación con Paul Michael llegó a su fin tras una acumulación de conflictos, actitudes inmaduras y episodios que le generaron miedo y ansiedad.

Pamela López y Paul Michael tenían constantes problemas en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela López y Paul Michael tenían constantes problemas en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Pamela López no pudo ocultar más lo que venía sintiendo. Durante una conversación íntima con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’, la participante confirmó que su relación con Paul Michael llegó a su fin. La confesión ocurrió en medio de una charla nocturna que empezó con bromas, pero terminó exponiendo un quiebre emocional que ya parecía inevitable.

La expareja de Christian Cueva explicó que la ruptura no se debió a un solo episodio, sino a una suma de situaciones que la fueron desgastando. Entre lágrimas contenidas, ironía y resignación, la influencer trujillana reconoció que en las últimas semanas volvió a sentir miedo y ansiedad, emociones que marcaron un punto de quiebre en su relación.

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Pamela López revela que terminó con Paul Michael

Todo comenzó cuando Gabriela Herrera comentó, entre risas, lo rápido que el team ‘Víboras’ podía “comprar” a Paul Michael. Pamela López respondió con una frase breve, pero reveladora: “Sí, ya está”, dejando claro que el romance había terminado.

La reacción de Gabriela fue de sorpresa. “Qué rápido”, dijo al escucharla. Pamela, lejos de negar la situación, explicó que el final no nació de un impulso. “No solo eso, es el conjunto de todo, son sus ex, todo lo que vengo acumulando. Su mal comportamiento conmigo”, expresó.

Con esas palabras, Pamela López dejó en evidencia que la relación con Paul Michael venía arrastrando problemas desde antes. Según su versión, hubo actitudes que no pudo seguir tolerando y situaciones que terminaron afectando su tranquilidad dentro del reality.

Gabriela Herrera intentó resumir lo ocurrido al señalar que a Paul Michael “le falta madurar”. Pamela coincidió con esa idea y dejó entrever que la falta de madurez emocional también influyó en su decisión de alejarse definitivamente.

PUEDES VER: Pamela López llora desconsoldamente al rogarle a Paul Michael en ‘La granja VIP’: “A nadie le importas más en este reality que a mí”

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Pamela López cuenta más detalles del término de su relación

Pese al dolor, Pamela López también reconoció que no todo fue negativo. La participante admitió que permaneció en la relación porque veía gestos buenos en Paul Michael. “Yo sé que no es mala persona”, confesó, mostrando que el vínculo fue más complejo de lo que parecía.

También contó que él tuvo atenciones bonitas con ella y que, en su momento, le dio algo que necesitaba emocionalmente. “Él llegó a darme lo que yo necesitaba en ese momento”, dijo Pamela, aclarando que no se refería al dinero, sino al afecto y al trato que recibió.

Sin embargo, esa imagen cambió durante las últimas semanas en ‘La granja VIP’. Pamela López reveló que hubo respuestas y actitudes que la lastimaron. “Me ha contestado horrible, me ha dejado parada”, señaló, visiblemente afectada.

El momento más fuerte llegó cuando intentó explicar cómo se sentía. “Vuelvo a sentir ese miedo, ansiedad, no sé”, dejando claro que la relación ya estaba afectando su bienestar emocional.

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