Emilio Jaime o Emil (su nombre artístico) sorprendió a sus fans con su nueva canción. No solo porque ha mostrado su faceta más romántica como artista urbano, sino también por la letra de ‘Discúlpame’, donde hace un mea culpa sobre su comportamiento, al involucrarse con la exnovia de su amigo. Al parecer, este single se referiría a lo que sucedió con Austin Palao y Luciana Fuster.

“No planeaba entrometerme, pero tú te alejaste”, "Discúlpame, pero la vi llorando solita”, “Perdí a un amigo por la tentación” y “Tú no la correspondías, conmigo encontró garantía” son algunas de las frases que Emil canta.

Más que revivir un episodio del pasado, este lanzamiento representa para Emil el cierre de una etapa que marcó su vida y su crecimiento artístico. Sin duda, fue una etapa que nunca deseó vivir, pero que hoy, desde una visión más madura, le permite reconocer que toda experiencia nos ayuda a mejorar y crecer en todos los aspectos, especialmente en el plano personal.

Emil muestra su lado más humano con ‘Discúlpame’



El último jueves 19 de febrero, EMIL estrena ‘Discúlpame’, una canción que nace desde la introspección y la madurez personal. Según el artista, el tema fue escrito inicialmente como un desahogo y no fue concebido para ver la luz. Sin embargo, con el paso de los años, el también chico realiy entendió que el mensaje podía trascender lo personal y convertirse en una reflexión universal: nuestras decisiones tienen consecuencias, y aceptar los errores es parte fundamental del proceso de madurar.

“Es una canción que no pensé en lanzar, pero cuando uno madura y entiende que hay cosas que se hicieron mal y que, aun así, te ayudan a ser una mejor persona, sientes que es una lección que debe compartirse con los seguidores. Podemos ayudar a otras personas si están pasando por algo similar”, manifestó Emilio Jaime.

Emil no quiere generar polémica con ‘Discúlpame’



Emil aclara que bajo ningún contexto pretende reabrir heridas del pasado ni referirse a Austin Palao ni Luciana Fuster, por un tema de respeto. Todo lo que expresa en esta canción es desde una perspectiva personal y con un mensaje claro: demostrar a sus seguidores cuánto ha madurado y cuánto ha aprendido de sus errores.



“Soy un caballero y admito algunas cosas malas que pasaron. Es una canción para reflexionar, aprender de las experiencias negativas y cerrar un capítulo en mi vida”, dijo el intérprete de ‘Discúlpame’, tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

