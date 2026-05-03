Cusco FC vs Estudiantes de La Plata: fecha, hora y canal del partido por la fecha 4 de Copa Libertadores 2026
Peruanos y argentinos se enfrentarán en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el duelo por la cuarta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026.
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Cusco FC se prepara para afrontar su cuarto partido por la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026. El equipo cusqueño recibirá a Estudiantes de La Plata el próximo miércoles 6 de mayo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Los dirigidos por Alejandro Orfila buscarán su primer triunfo en la presente edición del torneo internacional. En la fecha pasada, los cusqueños cayeron 1-0 ante Independiente Medellín en Colombia. Actualmente, Cusco FC se encuentra en el último lugar del Grupo A, sin puntos. Por ello, será importante lograr una victoria en esta jornada.
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¿A qué hora juega Cusco FC vs Estudiantes de La Plata?
Este encuentro arrancará desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (7/05)
¿En qué canal ver Cusco FC vs Estudiantes de La Plata?
Puedes seguir este enfrentamiento por ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores.
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Pronósticos para el Cusco FC vs Estudiantes de La Plata
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Estudiantes de La Plata sobre Cusco FC, a pesar de jugar de visita.
- Betsson: gana Cusco FC (2,98), empate (3,25), gana Estudiantes de La Plata (2,32)
- Betano: gana Cusco FC (3,05), empate (3,30), gana Estudiantes de La Plata (2,40)
- Bet365: gana Cusco FC (3,00), empate (3,10), gana Estudiantes de La Plata (2,50)
- 1XBet: gana Cusco FC (3,01), empate (3,36), gana Estudiantes de La Plata (2,43)
- Coolbet: gana Cusco FC (3,00), empate (3,15), gana Estudiantes de La Plata (2,50)
- Doradobet: gana Cusco FC (2,90), empate (3,33), gana Estudiantes de La Plata (2,50).