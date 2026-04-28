HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Huancavelica: mueren 5 jóvenes tras ataque de militares a camioneta | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Lita Pezo cumple su sueño de cantar con Isabel Pantoja en Lima y sorprenden al ritmo de 'Garlochí': “Una noche inolvidable”

Isabel Pantoja cautivó a miles de seguidores en Lima con sus mayores éxitos. Uno de los momentos más especiales fue cuando subió su imitadora peruana.  "La adoro, la quiero y muero por Lita Pezo", dijo la española.



La artista española invitó a la cantante peruana Lita Pezo a compartir el escenario, generando una conexión especial al interpretar juntas 'Garlochí' en un momento inolvidable. Fotos: captura/Instagram
La artista española invitó a la cantante peruana Lita Pezo a compartir el escenario, generando una conexión especial al interpretar juntas 'Garlochí' en un momento inolvidable. Fotos: captura/Instagram | Fotos: captura/Instagram
Compartir

Por más de dos horas del lunes 27 de abril, Isabel Pantoja cantó y encantó en el Costa 21, donde se reencontró con sus miles de seguidores peruanos. Minutos antes de despedirse de su público, la artista española pidió que Lita Pezo subiera al escenario para que cantaran juntas. De esa forma, cumplió con la promesa que hizo días atrás, cuando la llamó en 'Yo soy' para invitarla a su concierto en Lima, como parte de las celebraciones por sus 50 años de carrera artística.

En medio de aplausos y ovaciones, la cantante peruana apareció en el escenario, tras ser elogiada por la propia Isabel Pantoja. “Para mí es un lujo compartir este escenario con una persona a la que vi desde chiquitita, cantando mis canciones. Para mí es lo más bonito del mundo. La adoro, la quiero y muero por Lita Pezo y quiero que venga ya”, dijo.

PUEDES VER: ¡Olvidó a Milett Figueroa! Marcelo Tinelli no oculta su amor por su nueva novia, Rossana Almeyda, y revela por qué no la puede oficializar

lr.pe

Lita Pezo cantó con su ídola en Lima

Lita Pezo vivió un momento especial en Lima, cuando Isabel Pantoja la llamó para interpretar a dúo 'Garlochí', uno de los temas más emblemáticos de la artista española. “Vamos a cantar juntas”, expresó la europea. Este gesto fortaleció el vínculo entre ambas y convirtió el concierto en una experiencia íntima y memorable.

“Una noche inolvidable. Maestra Isabel Pantoja, el Perú te ama y te amará eternamente. Los sueños sí se cumplen”, expresó en sus redes sociales Lita Pezo, quien logró que el público la aplaudiera y la recibiera con cariño.

PUEDES VER: Pedro Moral, exprometido de Sheyla Rojas, reaparece en redes y revela cómo se ha convertido en un hombre de alto valor: “Por ahí no es”

lr.pe

Isabel Pantoja inicia con rotundo éxito en Perú su gira '50 Aniversario'

La cantante española Isabel Pantoja ofreció su espectáculo en Lima el 27 de abril, con lo que marcó el inicio oficial de su esperada gira internacional '50 Aniversario'. La noche estuvo cargada de emoción, elegancia y una conexión única con el público, que celebró cada interpretación con ovaciones de principio a fin.

El concierto destacó por su formato sinfónico, una propuesta artística que elevó aún más la potencia interpretativa de la artista, caracterizada por géneros como la copla, el flamenco, la tonadilla y la zarzuela. Acompañada por una imponente orquesta, Isabel Pantoja recorrió los grandes éxitos que han marcado su trayectoria, brindando nuevas dimensiones sonoras a temas emblemáticos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Desde su aparición en el escenario, la artista fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes no dudaron en corear cada canción. La puesta en escena, cuidadosamente diseñada, combinó iluminación, arreglos musicales y una impecable producción que consolidaron una experiencia de primer nivel.

Notas relacionadas
Isabel Pantoja se emociona al reencontrarse con Lita Pezo, su imitadora peruana, en Lima: “Tener artistas como ella es muy difícil”

Isabel Pantoja se emociona al reencontrarse con Lita Pezo, su imitadora peruana, en Lima: “Tener artistas como ella es muy difícil”

LEER MÁS
¡Ya está en Lima! Isabel Pantoja se emociona al llegar a Perú para celebrar sus 50 años de carrera artística: “Los quiero con el alma”

¡Ya está en Lima! Isabel Pantoja se emociona al llegar a Perú para celebrar sus 50 años de carrera artística: “Los quiero con el alma”

LEER MÁS
Qué conciertos habrá en Lima en abril 2026: fechas confirmadas, artistas y entradas

Qué conciertos habrá en Lima en abril 2026: fechas confirmadas, artistas y entradas

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

LEER MÁS
Pamela Franco revela que encaró a Christian Cueva por no estar presente con sus hijos con Pamela López: "Ya la fregaste"

Pamela Franco revela que encaró a Christian Cueva por no estar presente con sus hijos con Pamela López: "Ya la fregaste"

LEER MÁS
Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

LEER MÁS
Deysi Araujo revela que va a terapia tras acusar de maltratos a sus vecinos de San Isidro: "Me ha dañado demasiado"

Deysi Araujo revela que va a terapia tras acusar de maltratos a sus vecinos de San Isidro: "Me ha dañado demasiado"

LEER MÁS
Daniela Darcourt arremete contra Yahaira Plasencia por pedir garantías contra Magaly Medina: “Es un exceso”

Daniela Darcourt arremete contra Yahaira Plasencia por pedir garantías contra Magaly Medina: “Es un exceso”

LEER MÁS
Christian Domínguez envió carta notarial a Pamela Franco y la acusó de difamación: cantante se ratificó en sus declaraciones

Christian Domínguez envió carta notarial a Pamela Franco y la acusó de difamación: cantante se ratificó en sus declaraciones

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025