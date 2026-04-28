La artista española invitó a la cantante peruana Lita Pezo a compartir el escenario, generando una conexión especial al interpretar juntas 'Garlochí' en un momento inolvidable. Fotos: captura/Instagram | Fotos: captura/Instagram

La artista española invitó a la cantante peruana Lita Pezo a compartir el escenario, generando una conexión especial al interpretar juntas 'Garlochí' en un momento inolvidable. Fotos: captura/Instagram | Fotos: captura/Instagram

Por más de dos horas del lunes 27 de abril, Isabel Pantoja cantó y encantó en el Costa 21, donde se reencontró con sus miles de seguidores peruanos. Minutos antes de despedirse de su público, la artista española pidió que Lita Pezo subiera al escenario para que cantaran juntas. De esa forma, cumplió con la promesa que hizo días atrás, cuando la llamó en 'Yo soy' para invitarla a su concierto en Lima, como parte de las celebraciones por sus 50 años de carrera artística.

En medio de aplausos y ovaciones, la cantante peruana apareció en el escenario, tras ser elogiada por la propia Isabel Pantoja. “Para mí es un lujo compartir este escenario con una persona a la que vi desde chiquitita, cantando mis canciones. Para mí es lo más bonito del mundo. La adoro, la quiero y muero por Lita Pezo y quiero que venga ya”, dijo.

Lita Pezo cantó con su ídola en Lima

Lita Pezo vivió un momento especial en Lima, cuando Isabel Pantoja la llamó para interpretar a dúo 'Garlochí', uno de los temas más emblemáticos de la artista española. “Vamos a cantar juntas”, expresó la europea. Este gesto fortaleció el vínculo entre ambas y convirtió el concierto en una experiencia íntima y memorable.

“Una noche inolvidable. Maestra Isabel Pantoja, el Perú te ama y te amará eternamente. Los sueños sí se cumplen”, expresó en sus redes sociales Lita Pezo, quien logró que el público la aplaudiera y la recibiera con cariño.

Isabel Pantoja inicia con rotundo éxito en Perú su gira '50 Aniversario'

La cantante española Isabel Pantoja ofreció su espectáculo en Lima el 27 de abril, con lo que marcó el inicio oficial de su esperada gira internacional '50 Aniversario'. La noche estuvo cargada de emoción, elegancia y una conexión única con el público, que celebró cada interpretación con ovaciones de principio a fin.

El concierto destacó por su formato sinfónico, una propuesta artística que elevó aún más la potencia interpretativa de la artista, caracterizada por géneros como la copla, el flamenco, la tonadilla y la zarzuela. Acompañada por una imponente orquesta, Isabel Pantoja recorrió los grandes éxitos que han marcado su trayectoria, brindando nuevas dimensiones sonoras a temas emblemáticos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Desde su aparición en el escenario, la artista fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes no dudaron en corear cada canción. La puesta en escena, cuidadosamente diseñada, combinó iluminación, arreglos musicales y una impecable producción que consolidaron una experiencia de primer nivel.