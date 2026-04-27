Este lunes 27 de abril, Isabel Pantoja se presentará en Costa 21 como parte de la celebración de sus 50 años en la música, en un esperado concierto en Lima. Foto: Instagram/Lita Pezo | Foto: Instagram/Lita Pezo

Este lunes 27 de abril, Isabel Pantoja se presentará en Costa 21 como parte de la celebración de sus 50 años en la música, en un esperado concierto en Lima. Foto: Instagram/Lita Pezo | Foto: Instagram/Lita Pezo

¡Llegó el día! Este lunes 27 de abril se realizará el gran concierto de Isabel Pantoja en Costa 21, uno de los recintos más importantes de la capital. Antes de este show en Lima, que marca el inicio de la gira por los 50 años de trayectoria artística de la artista, la española sorprendió a más de uno al reencontrarse con Lita Pezo, a quien días atrás sorprendió con una llamada en ‘Yo soy’.

A través de sus redes sociales, la cantante peruana Lita Pezo compartió un video de cómo fue su reencuentro, la noche del pasado domingo 26 de abril, con Isabel Pantoja, quien ha sido una de sus principales referentes musicales e incluso, cuando era niña, la imitó en 'Yo soy'.

Isabel Pantoja elogia a Lita Pezo

“Amigos lindos, estoy muy contenta porque la maestra Isabel Pantoja ya está en Lima. He recibido la llamada para poder tener un primer encuentro, así que estoy muy emocionada”, dijo Lita Pezo antes de ver a su ídola. Minutos después, la cantante peruana fue a abrazar a su artista favorita.

“¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi cariño!”, dijo Isabel Pantoja cuando vio a Lita Pezo. “Para mí es un honor, que lo sepan, tener a esta preciosidad, que la conozco desde que era un ‘cominillo’, así de chiquitita cantando por mí. Para mí es un honor de que las generaciones nuevas sigan cantando coplas, sigan cantando baladas bonitas”, acotó la española.

Con la voz quebrada, la cantante que representó a Perú en Viña del Mar 2024 le dijo a Isabel Pantoja todo lo que ella representa en su vida y en su carrera. “Ay maestra, cuánto le tengo que agradecer a Dios. Usted no solamente ha sido inspiración bonita, sino que ha sido un camino. Así que muchísimas gracias por eso”, manifestó.

Finalmente, Isabel Pantoja llenó de elogios a Lita Pezo por su talento. “Yo te amo, a ti, a tu padre, a tu madre, a tu familia entera. Igual que al Perú, tú lo sabes (...) Tener artistas así como Lita es muy difícil. Así que la tienen en el Perú”, concluyó antes de darle otro cálido abrazo.



