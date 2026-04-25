Isabel Pantoja llega a Lima para iniciar su gira por sus 50 años de carrera artística. La cantante española se presentará el 27 de abril en Costa 21. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Isabel Pantoja llega a Lima para iniciar su gira por sus 50 años de carrera artística. La cantante española se presentará el 27 de abril en Costa 21. Fotos: difusión | Fotos: difusión

A dos días del concierto de Isabel Pantoja en Lima, la cantante española se dio un tiempo para grabar un video de su viaje rumbo a Perú, donde iniciará su gira por sus 50 años de carrera artística. Como se sabe, la intérprete española se reencontrará con sus seguidores peruanos este lunes 27 de abril en Costa 21. Aún quedan entradas disponibles en la web de Teleticket.

A través de las redes sociales, Work Show, la empresa productora del concierto de Isabel Pantoja en Lima, compartió un video de la cantante española donde se le ve movilizándose en un auto y dirigiéndose al aeropuerto para viajar a Perú, país al que regresa después de varios años.

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Isabel Pantoja se alista para show en Lima

“Bueno, que ya voy. Ya estoy montada en el coche. Voy camino al aeropuerto. Voy… si Dios quiere y hacemos un buen viaje, a llegar a Lima, Perú. Y con muchísimas bendiciones para poder estar, luego de Perú, en todos los países que voy a actuar. Les mando un cariño tremendo. Los quiero con el alma y que Dios nos dé muchísima salud”, se le escucha decir a la intérprete española.

“Te amamos Isabel estamos esperando ya que llegue el día del concierto”, “Me hace feliz poder escucharte en vivo”, “Te esperamos, Isabel. ¡Nos vemos prontito!”, “Empiezas tu gira en el país que más te ama, Isabel, en tu Perú”, “Me da mucha alegría escucharte y verte” y “Está muy nerviosa, todo va salir bien, Isabel, suerte”; fueron algunos de los comentarios de parte de sus fans.

Isabel Pantoja cantará sus mejores éxitos en Lima

Reconocida como una de las voces más influyentes de la música española, Isabel Pantoja llegará a Lima con un show de gran nivel artístico. La artista española interpretará temas como 'Así fue', 'Marinero de luces', 'Se me enamora el alma' y 'Hoy quiero confesarme' y más éxitos en una noche que promete ser inolvidable para sus seguidores.

Con más de 30 álbumes lanzados, más de 30 millones de discos vendidos, 150 discos de platino, 50 discos de oro y reconocimientos internacionales como el Disco de Arte otorgado en Puerto Rico en 2023, Isabel Pantoja promete una puesta en escena caracterizada por la copla, el flamenco, la tonadilla y la zarzuela, acompañada de una orquesta en vivo y su inconfundible voz.