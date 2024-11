A lo largo de los años, diversos futbolistas de la selección peruana han sido acusados de infieles por sus parejas o han sido ampayados en situaciones comprometedoras, pese a mantener una relación o estar casados. Esta vez no es la excepción y, mediante redes sociales, un jugador peruano que milita actualmente en el extranjero ha sido expuesto, con pruebas y todo, por su expareja, quien lo calificó de infiel en un extenso comunicado en su cuenta de Instagram.

"Me fue infiel con una chica en el país donde está (...) conmigo se acabó todo, suerte y espero que no me busques nunca más", señaló Débora Goytizolo, expareja del futbolista en mención.

¿Quién es el futbolista peruano acusado de infiel por su expareja?

El defensa central, que ha jugado en la selección peruana sub17 y sub20, y ahora es señalado por presuntos actos de infidelidad, es Arón Sánchez. El zaguero juega actualmente en el Tampico Madero de la Liga de Expansión MX. Sánchez, de 21 años de edad, mantenía una relación con Débora Goytizolo, madre del hijo de Jairo Concha, y fue ella quien expuso la infidelidad del exdefensor de Cantolao.

Expareja de Arón Sánchez lo expone en redes sociales. Foto: Captura Instagram

"Yo ya no tengo nada con Arón desde hoy porque me fue infiel 2 meses con una chica en el país donde está", indicó Débora, quien también afirmó que la mujer con la que Sánchez le fue infiel se estaría encargando de filtrar toda la información al respecto. "Sé que esta chica se está encargando de que se sepa todo y seguro lo sacarán en algún lado, porque es sumamente vergonzoso lo que él me hizo", añadió Goytizolo.

"Los que me conocen saben lo mucho que luché por mi relación, lo mucho que me afectó y lo tanto que hice para que él recuperara su carrera. Igual, de todos modos, le deso lo mejor, pero conmigo se acabó todo. Suerte, espero que no me busques nunca más", sentenció la expareja de Arón Sánchez.

Expareja de Arón Sánchez muestra contundentes pruebas. Foto: Captura Instagram

¿Quién es Arón Sánchez?

Con 21 años de edad, Arón Sánchez juega actualmente en la Segunda División mexicana, específicamente en el Tampico Madero. Utiliza la dorsal número 5 y se desempeña como defensor central. Durante su época en el fútbol peruano, jugó en el AD Cantolao, equipo con el que destacó desde el 2021 hasta el 2023, año en que dio el gran saltó al fútbol extranjero.

Sánchez fue nominado a sub20 del año durante la temporada 2021 y jugó en la selección peruana sub17 y sub20. Con la casaquilla nacional, jugó el Sudamericano Sub17, el cual se desarrolló en nuestro país y estuvo cerca de conseguir la tan ansiada clasificación al mundial de la categoría.