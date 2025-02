Karime Scander, conocida por su papel de ‘Alessia Montalbán’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, mencionó que está muy emocionada por el viaje que realizará a China junto con Erick Elera, Jorge Guerra y el equipo de producción.

Hace unos días, se dio a conocer que la temporada 12 de ‘Al fondo hay sitio’ será grabada en 4 ciudades de China, ya que así lo confirmaron los actores Erick Elera y Jorge Guerra. Fue así que ambos confirmaron que el equipo de la serie viajaría este 3 de febrero a China, por lo que entrevistaron previamente a Karime Scander para obtener algunos detalles.

Karime Scander sobre el viaje a China

Las cámaras de la página web de ‘América Televisión’ entrevistaron a Karime Scander para que la actriz revele los detalles de su viaje a China junto con sus compañeros de ‘Al fondo hay sitio’. La joven señaló que sería la primera vez que viajará a dicho país, por lo que se mostró muy emocionada por todo lo que tienen previsto para las grabaciones.

“Desde el año pasado, antes de grabar el último capítulo, Estela Redhead (productora general) me lo contó. He tenido que quedarme callada todo este tiempo. Es una mezcla de nervios, ansias y emoción. Nunca me imaginé, honestamente, en mi vida viajar a China”, detalló para la web de ‘América Televisión’.

Cabe señalar que Karime Scander reveló que durante su viaje a China intentará visitar algunos lugares turísticos luego de las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’.

“Será mi primera vez en China. No sabía nada y he estado averiguando igual. Por ahí tenemos unos momentos libres y ver qué puedo visitar, qué es lo que puedo conocer dependiendo de la ciudad en la que estemos, así que estoy muy emocionada”, añadió.

Karime Scander sobre su personaje de ‘AFHS’

Por otro lado, Karime Scander confesó que no tiene idea de qué pasará con ‘Alessia’ y ‘Jimmy’ luego del final de temporada de ‘Al fondo hay sitio’, donde se vio a la joven en un vuelo a China a pesar de que su expareja le pedía que se quedara.

“Me imagino que se encontrarán (en China). No sé, hay tantas cosas por conversar, tantas cosas que decirse, que quedaron inconclusas. Todo puede pasar”, expresó sobre lo que podría suceder en esta nueva temporada.