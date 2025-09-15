Karime Scander compartió todos los detalles de su accidente a través de las redes sociales. | Foto: composición LR/Instagram/karimescander

Karime Scander compartió todos los detalles de su accidente a través de las redes sociales. | Foto: composición LR/Instagram/karimescander

Karime Scander comenzó su día el 15 de septiembre con entusiasmo, decidida a grabar su primer vlog personal. Desde temprano, compartió en sus historias de Instagram cómo conducía rumbo al set de 'Al fondo hay sitio' en Pachacámac, mostrando con naturalidad los preparativos previos a las grabaciones. Lo que parecía una jornada normal de trabajo y contenido para redes terminó dando un giro inesperado que sorprendió a sus seguidores y al equipo de producción.

En medio de la emoción por documentar su rutina, la actriz sufrió una torcedura de tobillo que la obligó a detener todo. "Estoy vendada", dijo entre risas en una historia donde se la ve en silla de ruedas, con el pie enyesado y siendo empujada por Franco Pennano, su hermano en la ficción.

TE RECOMENDAMOS ¿MAJU MANTILLA vuelve con su esposo? Jhan Sandoval y Gissela Mondragón | AstroMood

De vlog a urgencias: el accidente de Karime Scander en set de 'Al fondo hay sitio'

El accidente ocurrió mientras Karime grababa una escena usando tacos, parte del vestuario habitual de su personaje Alessia Montalbán. Un mal paso habría bastado para que se doblara el tobillo, provocando una lesión que la dejó fuera de acción por el resto del día. En una de sus historias, se ve a la destacada intérprete siendo trasladada por los pasillos del canal en silla de ruedas, mientras bromea: "Gente, pasaron cosas, se acabó el vlog". Franco la acompaña diciendo lo mismo entre bromas.

En un siguiente video, Karime explicó con más detalle lo ocurrido: "Gente, actualización. Estoy bien, fue una torcedura, el pie está deshinchando, duele un poco. Me caí, me tropecé, estaba usando tacos, así que me torcí el tobillo para un lado, pero estamos bien, ya me dieron tratamiento, he tomado unas pastillas, me dieron unas cremas, estoy vendada. Todos los cuidados acá", compartió. La intérprete agradeció el apoyo recibido en el set y aseguró que está siendo atendida.

El cierre inesperado de su primer vlog

La última historia que Karime Scander compartió mostró un cambio de tono. En la imagen, la intérprete de Alessia Montalbán aparece con el rostro serio, sentada frente al consultorio de urgencias de Traumatología. Sobre la foto, escribió: "Jamás pensé que el vlog terminaría así".

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Aunque el accidente fue sorpresivo, la estrella de 'Al fondo hay sitio' se ha mostrado optimista y agradecida por el respaldo de sus compañeros. Por ahora, se espera que continúe con su recuperación sin mayores complicaciones.