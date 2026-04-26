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Exactriz estrella de 'Al fondo hay sitio' alarma al revelar que enfrenta delicado estado de salud: "Tengo un dolor que no me pasa"

Una de las actrices más queridas por el público de 'Al fondo hay sitio' causó gran conmoción al confesar que padece de unos dolores insoportables que no la dejaron dormir. Horas después, compartió el diagnóstico del médico.

Liz Mariana Godoy interpretó a Zulimar, la novia de Félix en 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Liz Mariana Godoy interpretó a Zulimar, la novia de Félix en 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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La exactriz de 'Al fondo hay sitio', Liz Mariana Godoy, encendió las alertas entre sus seguidores luego de relatar una complicada situación de salud durante la madrugada. A través de sus redes sociales, la intérprete que dio vida a 'Zulimar' describió un dolor intenso y persistente que la mantuvo en vela, generando preocupación inmediata entre quienes siguen su día a día.

El episodio ocurrió mientras la artista reside en España, donde actualmente desarrolla una nueva etapa personal. Su testimonio, marcado por la angustia y la resistencia al dolor, se viralizó rápidamente, especialmente por la decisión de esperar hasta el amanecer para acudir a un centro médico sin interrumpir el descanso de su hijo.

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Liz Mariana Godoy revela complicado estado de salud

La artista venezolana compartió un mensaje que reflejaba la gravedad del momento. “Puede que esta esté siendo la peor noche de mi vida, tengo un dolor que no se me pasa”, escribió junto a una imagen desde su cama. En el mismo mensaje, explicó que aguardaría hasta primeras horas del día para acudir a urgencias, evidenciando el nivel de malestar que enfrentaba.

Horas más tarde, Liz Mariana Godoy reapareció para informar sobre su diagnóstico médico. Según explicó, fue atendida en un centro de salud donde confirmaron que padecía pielonefritis, una infección urinaria que se extendió hasta los riñones. La actriz detalló que recibió analgésicos por vía intravenosa para controlar el dolor y que deberá seguir un tratamiento antibiótico durante dos semanas. Tras la evaluación, también agradeció las muestras de apoyo que recibió a través de redes sociales.

PUEDES VER: ¿Por qué se retiró Liz Godoy de 'Al fondo hay sitio'? La actriz rompió su silencio

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¿Por qué abandonó Perú y a qué se dedica actualmente tras el nacimiento de su hijo?

En 2024, Liz Godoy alcanzó notoriedad gracias a su participación en 'Al fondo hay sitio', donde su personaje logró conectar con la audiencia. Sin embargo, pese al momento de popularidad, decidió dar un paso al costado de la televisión peruana para enfocarse en aspectos personales que consideraba prioritarios.

A través de sus plataformas digitales, la exactriz de 'Al fondo hay sitio' explicó en su momento que necesitaba un espacio para reflexionar sobre su vida. Poco después, confirmó que atravesaba un embarazo, lo que marcó un cambio significativo en su rutina y en sus decisiones profesionales. Desde entonces, ha centrado su actividad en la creación de contenido para redes sociales y en su rol como madre, manteniendo contacto constante con sus seguidores mediante publicaciones personales.

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