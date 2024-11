Los fanáticos de ‘AFHS’ extrañan a un personaje en particular, ya que esta actriz decidió abandonar la serie y mudarse de Perú desde que se enteró que estaba en la dulce espera. En su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores la llegada de su primer bebé, mostrando su ecografía y el resultado positivo de su prueba de embarazo, lo que ha generado una ola de especulaciones sobre por qué se retiró de la novela.



¿Por qué la actriz que estuvo en ‘AFHS’ se fue del Perú?



La actriz Liz Mariana Godoy ganó gran popularidad por su personaje de ‘Zulimar’ en la serie ‘AFHS’, convirtiéndose en uno de los favoritos de la audiencia por su carisma. A pesar del cariño que se ganó, decidió alejarse de la televisión peruana y varios se cuestionaron por qué tomó tan radical decisión.

En uno de los videos que compartió en sus redes sociales, Liz Mariana Godoy confesó que dejó ‘AFHS’ porque necesitaba reflexionar sobre su vida. “Quiero sentarme a grabar bien eso y ahorita no lo estoy logrando, entonces denme un chance”, detalló en aquella oportunidad. Sin embargo, poco después, la actriz confesó que estaba embarazada.



A pesar de no continuar en ‘AFHS’, sus seguidores se sorprendieron al enterarse de que Liz Mariana Godoy decidió abandonar el Perú por motivos personales, siendo uno de ellos su sorpresivo embarazo. En su cuenta de Instagram, dio a conocer la noticia: “En 2025 seremos tres. Bebé a bordo”, escribió en el clip compartido.

¿A qué se dedica Liz Mariana Godoy?



La actriz que interpretó el personaje de ‘Zulimar’ en ‘AFHS’ constantemente comparte publicaciones en las que habla de su embarazo. Asimismo, sus seguidores se han percatado de que Liz Mariana Godoy, en la actualidad, solo se ha enfocado en crear contenido para sus redes sociales y priorizar su embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz que participó en ‘AFHS’ escribió unas emotivas palabras al compartir imágenes de su ecografía y su avanzado embarazo.



“Aunque cuento los días que faltan para conocerte hija mía y cada día entre menos ropa, no estoy ansiosa, ahora falta menos que antes y eso me reconforta. Sé que te debes tomar tu tiempo y llegar a este mundo cuando estés lista. Confío en que los tiempos de Dios son perfectos y aquí estamos, vamos a estar tu papi y yo para amarte como no tienes una idea”, detalló en su publicación de redes sociales.