Denuncian que dos fiscales fueron secuestrados por policías durante intervención electoral en Ucayali

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El Ministerio Público denunció que dos fiscales fueron secuestrados por policías durante intervención electoral en Ucayali el último 7 de junio. A través de un pronunciamiento oficial, la Junta de Fiscales Supremos afirmó que los magistrados cumplían funciones vinculadas al proceso electoral cuando fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional. Según indicó la institución, los fiscales permanecieron privados de su libertad desde las 2.30 p. m. hasta las 7.00 p. m.

La entidad señaló que los representantes del Ministerio Público acudieron a una diligencia tras el hallazgo de diversas cédulas de votación marcadas. De acuerdo con la versión institucional, la intervención formaba parte de las funciones que les corresponden durante una jornada electoral. La Junta de Fiscales Supremos expresó su respaldo a los magistrados afectados y cuestionó la actuación policial.

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En el comunicado difundido este 9 de junio, los fiscales supremos calificaron como injustificada la actuación de los agentes involucrados. Además, indicaron que los efectivos habrían actuado sin contar con facultades legales para restringir la libertad de los magistrados. Por ese motivo, anunciaron que impulsarán las acciones correspondientes ante las instancias competentes.

La Junta de Fiscales Supremos también remarcó que defenderá la autonomía institucional del Ministerio Público. En esa línea, sostuvo que mantendrá su compromiso con la legalidad, la protección de los derechos fundamentales y el respeto al Estado Constitucional de Derecho. El pronunciamiento fue emitido desde Lima y lleva la firma de la máxima instancia fiscal del país.

Ministerio Público anuncia denuncia por presunto secuestro

La Junta de Fiscales Supremos informó que presentará una denuncia por la presunta comisión del delito de secuestro contra los policías involucrados en la detención de los magistrados. Según el comunicado, los efectivos mantuvieron retenidos a los fiscales durante aproximadamente cuatro horas y media.

La institución argumentó que la privación de libertad carecía de sustento legal. Por ello, considera que existen elementos para iniciar acciones penales contra los agentes que participaron en la intervención.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha precisado la identidad de los policías involucrados ni ha detallado si existe una investigación interna abierta dentro de la Policía Nacional sobre lo ocurrido.