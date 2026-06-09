“Todo fue una confusión”, dice familia de anciano detenido por “alterar” cédulas de votación

Adulto mayor detenido sufrió problemas de salud en la comisaría tras su detención. Foto: La República

Adulto mayor detenido sufrió problemas de salud en la comisaría tras su detención. Foto: La República

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M.M.V. se acreditó como personero de la organización política Juntos por el Perú (JP) y cumplía labores de observación electoral en un local de votación ubicado en el Centro Deportivo Morococha, en el distrito de Surquillo. Pero, durante el proceso de votación, M.M. fue reportado ante la policía por presuntamente adulterar las cédulas de votación.

Los familiares de M.M., de 79 años, explicaron a La República que, durante las capacitaciones que recibió para cumplir las funciones de personero, le instruyeron que debía firmar diversos documentos vinculados al funcionamiento de la mesa de sufragio. Siguiendo las indicaciones, M.M. suscribió actas y otros documentos utilizando una rúbrica acompañada de las iniciales de la agrupación política a la que representaba: JP (Juntos por el Perú).

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“Él (M.M.) escuchó en la capacitación que tenía que firmar las actas y otros documentos de la mesa. Cuando firmaba al lado escribía las iniciales del partido que representaba. Lo hacía de manera mecánica”, relató un familiar que pidió no ser identificado.

M.M. reprodujo ese procedimiento en algunas cédulas de votación, firmando en la parte posterior de estas con una rúbrica y las letras “JP”, sin advertir que dicha acción podría inducir al voto a los electores.

“Ni siquiera se daba cuenta exactamente de qué estaba firmando. Continuó haciéndolo porque entendía que era parte de sus funciones”, señaló la misma fuente de la familia.

Así fue descubierto

Los familiares sostienen que el hecho fue advertido por personal electoral y miembros de mesa, quienes comunicaron el incidente a los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que, a su vez, lo reportaron al Ministerio Público y a la Policía Nacional.

En estas circunstancias, M.M.V. fue intervenido por la policía por presuntos delitos relacionados con la invalidación o alteración de cédulas electorales.

La familia afirma que M.M. nunca tuvo la intención de influir en la votación ni de alterar el proceso electoral.

“Fue un error producto de una confusión. Él consultó, preguntó y actuó conforme entendía que debía hacerlo. Todo fue una confusión”, indicó el vocero de la familia.

Otro cargo añadido

Los miembros de la mesa en la que se encontraba M.M., al percatarse de las iniciales “JP”, destruyeron las cédulas en las que aparecía dicha inscripción para que no se tomaran en cuenta durante la votación.

M.M. explicó a las autoridades que los miembros de la mesa fueron quienes desecharon las cédulas involucradas para retirarlas del proceso. Sin embargo, a M.M. también se le imputa este hecho.

“Hay personas que presenciaron lo ocurrido y pueden dar testimonio de lo que sucedió. Pero la defensa de la familia no fue convocada para que diera su versión de lo que ocurrió”, indicaron.

Desprotegido en la comisaría

Aunque M.M. ya fue liberado este martes por la mañana, previamente fue derivado a una comisaría de Miraflores, cuando los hechos se registraron en Surquillo, como ya se indicó.

La familia manifestó preocupación por las condiciones en las que permaneció detenido el adulto mayor.

El investigado presentó diversas condiciones de salud propias de su edad y requería medicación permanente. Durante su permanencia en custodia sufrió episodios de presión arterial elevada y mareos.

“Es una persona que está próxima a cumplir 80 años y tiene problemas de salud. Nos preocupa su situación física y emocional”, indicó la familia.

Testigos se ausentan en diligencias

La fiscalía a cargo dispuso la toma de declaraciones de diversas personas relacionadas con el caso, entre ellas miembros de mesa y representantes electorales que estuvieron presentes durante los hechos.

Sin embargo, varias de las personas convocadas no han respondido oportunamente a las citaciones o no se han conectado a las diligencias programadas de manera virtual, lo que retrasa el cierre de la investigación preliminar.

“Las diligencias dependen de las declaraciones de varias personas que fueron testigos ese día. Algunas respondieron y otras no asistieron”, informó la familia.

De otro lado, la familia de M.M.V. pidió no revelar los datos completos del detenido por temor a represalias.



