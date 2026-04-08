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Kiara Lozano se niega a hacer el baile eléctrico de 'la boa' en concierto de Corazón Serrano y desata polémica: "Falta de respeto hacia el público"

No es la primera vez que Kiara Lozano se muestra reacia a hacer su paso más pedido por el público. La escena, ocurrida en un concierto de Corazón Serrano, no pasó desapercibida.

Kiara Lozano, de Corazón Serrano, ha mencionado anteriormente que le duele la columna al hacer su famoso baile.
Kiara Lozano, de Corazón Serrano, ha mencionado anteriormente que le duele la columna al hacer su famoso baile. | Foto: composición LR/TikTok

Kiara Lozano volvió a encender la polémica al negarse, una vez más, a realizar su característico baile eléctrico de 'la boa'. El episodio ocurrió durante un reciente concierto de Corazón Serrano en Ayacucho, donde la cantante de Tarapoto mostró gestos de incomodidad y rechazo en pleno escenario.

Aunque finalmente aceptó bailar, lo hizo con menor energía y sin la intensidad que suele marcar sus presentaciones. La escena desató una ola de comentarios en redes sociales: algunos la acusaron de falta de profesionalismo y de no respetar al público, mientras que otros recordaron las declaraciones previas de la artista sobre su estado de salud.

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Kiara Lozano se niega a bailar el paso de 'la boa'

Las imágenes no pasaron inadvertidas. Kiara Lozano, reconocida por su carisma, se dirigió al centro del escenario cuando el animador Dani Daniel la mencionó. Sin embargo, lejos de lo que el público esperaba, la artista de 24 años mostró gestos de rechazo y de sentir frío, dejando claro que no tenía intención de ejecutar su característico baile.

La insistencia del presentador de Corazón Serrano, no obstante, terminó por convencerla de seguir con el espectáculo. Así, completó su famoso paso eléctrico, aunque con evidente falta de energía y únicamente al final de su intervención, antes de realizar un ademán y retirarse del escenario.

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Usuarios reaccionan a polémica de Kiara Lozano

La escena rápidamente dividió opiniones en redes sociales. Un sector de usuarios cuestionó la actitud de Kiara Lozano y la acusó de falta de compromiso, comparándola con otras cantantes de cumbia que, según ellos, se entregan al público incluso en medio del cansancio. “Esos gestos una falta de respeto hacia el público. Se entiende su cansancio, pero es su trabajo y merecemos un poco de respeto, por eso pagamos una entrada: para disfrutar, no para ver esa clase de gestos”, “Eso se llama falta de profesionalismo” y “Actúa como diva” fueron algunos de los comentarios más críticos.

En contraste, otros defendieron a la artista y señalaron que la baja temperatura en Ayacucho pudo afectar su desempeño. Además, recordaron las propias declaraciones de Lozano, quien recientemente reiteró que su salud le impide bailar como antes su famoso paso eléctrico. “Ya les he hablado sobre ese tema, que ya duele la columna. No estoy bromeando. Ese pasito, ustedes lo ven simple, está bien. Para mí, al comienzo era así, pero no lo hacía consecutivamente (…). Ya me llega a doler mi columna. Imagínense, yo también soy un ser humano”, expresó en una transmisión en TikTok.

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