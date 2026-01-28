Connie Chaparro dio detalles sobre una conversación privada que sostuvo con Bettina Oneto luego de que surgieran señalamientos públicos contra su esposo, Sergio Galliani, por presuntos malos tratos hacia las consagradas actrices Sonia Oquendo y Camucha Negrete durante la temporada teatral de 'Monólogos de la vagina' en el Teatro Marsano.

Según narró la actriz y locutora radial, Oneto la llamó visiblemente afectada y, entre lágrimas, lamentó profundamente que conversaciones de hace 14 años - compartidas en privado con su peluquera - hayan sido sacadas de contexto y mal interpretadas actualmente por Rodrigo González durante su programa 'Amor y fuego'. "Ella se ha sentido pésimo", afirmó.

TE RECOMENDAMOS ¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Bettina Oneto lamentó exposición de conversaciones privadas

En declaraciones para 'Habla chino', conducido por Aldo Miyashiro, Connie Chaparro indicó que tanto ella como Sergio Galliani, en un primer momento, decidieron no pronunciarse sobre el descargo de Sonia Oquendo. Sin embargo, al haber sido su esposo directamente aludido por Rodrigo González, optaron por dar su versión para frenar las especulaciones. “Yo creo que ha sido un malentendido y ya va a quedar ahí ya”, dijo.

En esa misma línea, la también actriz de 42 años reveló: "La pobre Bettina me llamó llorando. Me dijo: 'Yo no he dicho eso'", declaró Chaparro. Asimismo, precisó que el audio mencionado por el popular 'Peluchín' corresponde a una conversación de hace 14 años. "Ella se ha sentido pésima. Incluso va a ir al estreno (de 'La suite')", agregó.

Connie Chaparro lamentó que se mencione a Camucha Negrete

"El teatro es complicado y uno puede sentirse tensa. Además, pasó algo muy duro que es lo de Camucha. Nos dolió mucho que se hable otra vez de ella y poniéndole palabras, ¿no? Alguien que ya no está, y por quien hay un cariño y una cercanía. Yo he ido a su último cumpleaños, que ha sido hace poquísimo”, declaró Connie Chaparro.

Como se recuerda, el nombre de Sergio Galliani se vio envuelto en una polémica luego de que la primera actriz Sonia Oquendo revelara que experimentó malos tratos por parte del director de 'Monólogos de la vagina'. Aunque no mencionó nombres, Rodrigo González sí señaló directamente al esposo de Connie Chaparro e incluso aseguró que Camucha Negrete le confesó que trabajar con el actor le resultó cansado y difícil, afirmación desmentida por la familia de la fallecida actriz.