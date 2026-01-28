HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos
Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     
Espectáculos

Connie Chaparro reveló que Bettina Oneto la llamó llorando tras señalamientos contra Sergio Galliani: " Ella se ha sentido pésimo"

La esposa de Sergio Galliani lamentó que se haya mencionado a Camucha Negrete, quien falleció en 2025. Asimismo, considera que todo se trata de un malentendido, producto de lo complicado que puede ser el teatro.

Connie Chaparro en 'Habla Chino' Foto: Composición LR
Connie Chaparro en 'Habla Chino' Foto: Composición LR | Captura de 'Habla Chino' / Difusión

Connie Chaparro dio detalles sobre una conversación privada que sostuvo con Bettina Oneto luego de que surgieran señalamientos públicos contra su esposo, Sergio Galliani, por presuntos malos tratos hacia las consagradas actrices Sonia Oquendo y Camucha Negrete durante la temporada teatral de 'Monólogos de la vagina' en el Teatro Marsano.

Según narró la actriz y locutora radial, Oneto la llamó visiblemente afectada y, entre lágrimas, lamentó profundamente que conversaciones de hace 14 años  - compartidas en privado con su peluquera - hayan sido sacadas de contexto y mal interpretadas actualmente por Rodrigo González durante su programa 'Amor y fuego'. "Ella se ha sentido pésimo", afirmó.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: La primera actriz Sonia Oquendo denuncia malos tratos durante su participación en obra dirigida por Sergio Galliani: 'Sentía que estaba en una cárcel'

lr.pe

Bettina Oneto lamentó exposición de conversaciones privadas

En declaraciones para 'Habla chino', conducido por Aldo Miyashiro, Connie Chaparro indicó que tanto ella como Sergio Galliani, en un primer momento, decidieron no pronunciarse sobre el descargo de Sonia Oquendo. Sin embargo, al haber sido su esposo directamente aludido por Rodrigo González, optaron por dar su versión para frenar las especulaciones. “Yo creo que ha sido un malentendido y ya va a quedar ahí ya”, dijo.

En esa misma línea, la también actriz de 42 años reveló: "La pobre Bettina me llamó llorando. Me dijo: 'Yo no he dicho eso'", declaró Chaparro. Asimismo, precisó que el audio mencionado por el popular 'Peluchín' corresponde a una conversación de hace 14 años. "Ella se ha sentido pésima. Incluso va a ir al estreno (de 'La suite')", agregó.

PUEDES VER: Hija de Sergio Galliani se manifiesta luego de denuncias por presuntos malos tratos a Sonia Oquendo y Camucha Negrete: 'Que todo caiga por su propio peso'

lr.pe

Connie Chaparro lamentó que se mencione a Camucha Negrete

"El teatro es complicado y uno puede sentirse tensa. Además, pasó algo muy duro que es lo de Camucha. Nos dolió mucho que se hable otra vez de ella y poniéndole palabras, ¿no? Alguien que ya no está, y por quien hay un cariño y una cercanía. Yo he ido a su último cumpleaños, que ha sido hace poquísimo”, declaró Connie Chaparro.

Como se recuerda, el nombre de Sergio Galliani se vio envuelto en una polémica luego de que la primera actriz Sonia Oquendo revelara que experimentó malos tratos por parte del director de 'Monólogos de la vagina'. Aunque no mencionó nombres, Rodrigo González sí señaló directamente al esposo de Connie Chaparro e incluso aseguró que Camucha Negrete le confesó que trabajar con el actor le resultó cansado y difícil, afirmación desmentida por la familia de la fallecida actriz.

Notas relacionadas
Bettina Oneto saca a la luz firme mensaje que envió a Rodrigo González sobre Sergio Galliani: "Espero no se vuelva a tocar mi nombre"

Bettina Oneto saca a la luz firme mensaje que envió a Rodrigo González sobre Sergio Galliani: "Espero no se vuelva a tocar mi nombre"

LEER MÁS
Hija de Sergio Galliani se manifiesta luego de denuncias por presuntos malos tratos a Sonia Oquendo y Camucha Negrete: "Que todo caiga por su propio peso"

Hija de Sergio Galliani se manifiesta luego de denuncias por presuntos malos tratos a Sonia Oquendo y Camucha Negrete: "Que todo caiga por su propio peso"

LEER MÁS
La primera actriz Sonia Oquendo denuncia malos tratos durante su participación en obra dirigida por Sergio Galliani: "Sentía que estaba en una cárcel"

La primera actriz Sonia Oquendo denuncia malos tratos durante su participación en obra dirigida por Sergio Galliani: "Sentía que estaba en una cárcel"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así luce el mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran poca afluencia de público

Así luce el mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran poca afluencia de público

LEER MÁS
Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado 10 días por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado 10 días por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

LEER MÁS
Karla Tarazona y Christian Domínguez acuden a clínica de fertilidad y sorprenden al mostrar ecografía: "Falta poco para el gran día"

Karla Tarazona y Christian Domínguez acuden a clínica de fertilidad y sorprenden al mostrar ecografía: "Falta poco para el gran día"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[ESPN 5 y Disney Plus] ¿Dónde ver Barcelona vs Copenhague EN VIVO HOY por la última fecha de la Champions League?

Delia Espinoza: Poder Judicial admite a trámite querella contra Fernando Rospigliosi por difamación

La primera actriz Sonia Oquendo denuncia malos tratos durante su participación en obra dirigida por Sergio Galliani: "Sentía que estaba en una cárcel"

Espectáculos

La primera actriz Sonia Oquendo denuncia malos tratos durante su participación en obra dirigida por Sergio Galliani: "Sentía que estaba en una cárcel"

Karla Tarazona y Christian Domínguez acuden a clínica de fertilidad y sorprenden al mostrar ecografía: "Falta poco para el gran día"

Hija de Sergio Galliani se manifiesta luego de denuncias por presuntos malos tratos a Sonia Oquendo y Camucha Negrete: "Que todo caiga por su propio peso"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: Poder Judicial admite a trámite querella contra Fernando Rospigliosi por difamación

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025