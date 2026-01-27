Connie Chaparro defiende a su esposo Sergio Galliani por acusaciones de maltrato: “Eso se llama difamar”

En medio de la polémica que involucra a Sergio Galliani, Connie Chaparro salió públicamente a defender a su esposo luego de las acusaciones de maltrato psicológico en el entorno teatral. A través de un video difundido en sus redes sociales, la actriz rechazó tajantemente las versiones difundidas en TV y aseguró que se cometió una injusticia al vincular al director con este tipo de señalamientos.

El descargo de Chaparro se da después de que la primera actriz Sonia Oquendo denunciara haber vivido una experiencia de maltrato durante la puesta en escena de ‘Monólogos de la vagina’, obra dirigida por Galliani, y de que Rodrigo González ‘Peluchín’ revelara en televisión una supuesta situación similar que habría atravesado Camucha Negrete.

Connie Chaparro rompe su silencio y califica de “injustas” las acusaciones contra su esposo

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Chaparro expresó su malestar por la forma en que se expuso a Sergio Galliani y cuestionó las declaraciones difundidas en televisión. “Estoy muy apenada por las cosas que ha sacado ‘Peluchín’ de mi esposo. Me parece muy injusto y duro que puedan hablar así, incluso poniendo palabras de alguien que ya no está con nosotros y que la queremos y recordamos con muchísimo amor, que es Camuchita”, manifestó la actriz.

Asimismo, Connie calificó como grave que se utilice el término “maltrato” sin pruebas y defendió la trayectoria profesional de su esposo. “Que salgan a decir ‘maltrató’ es algo muy grave y eso se llama difamar; donde no hay pruebas, se habla de chismes”, señaló, insistiendo en que las acusaciones difundidas en los últimos días no se ajustan a la realidad.

Se refiere a la experiencia de Sonia Oquendo y niega maltrato

Por otro lado, la también actriz explicó que la forma de trabajar de Sergio siempre ha sido exigente y enfocada en la dirección actoral, y que ese estilo profesional no puede ser confundido con maltrato. En ese contexto, Connie se refirió a la experiencia de Sonia Oquendo en 'Monólogos de la vagina' y rechazó que haya existido algún tipo de violencia durante el montaje.

“Lo único que hizo fue dirigir a Sonia Oquendo como actriz. Lamentablemente, a ella no le ha gustado eso, se ha incomodado y, después de meses, sale a decir que la han maltratado y eso es muy injusto. Me da mucha pena porque nunca se esperó eso”, manifestó.

Finalmente, reiteró que decidió pronunciarse para fijar su postura y evitar que la polémica siga creciendo. “Mi esposo no es un maltratador, jamás lo ha sido. Es muy triste que, por vender, se pueda difamar”, señaló. Asimismo, hizo un llamado directo a Gigi Mitre, compañera de Rodrigo González en Amor y Fuego y pidió contrastar la información difundida. “Espero que Gigi, que conoce a Sergio de toda la vida, se pueda dar una llamada y que te cuente cómo han sido las cosas. Él es un caballero. Jamás va a salir a hablar mal de alguien. Lo único que te va a decir es que hizo su trabajo y eso es todo”.