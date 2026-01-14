HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Connie Chaparro se emociona por actuar otra vez con su esposo Sergio Galliani: “Estamos felices de volver a trabajar juntos”

Connie Chaparro contó cómo es trabajar con Sergio Galliani en la obra ‘La Suite’, donde su esposo funge como director. “No me puedo ni picar, ni resentir, ni pelear”, dijo la actriz.


El 14 de enero, el Teatro Marsano de Miraflores presentará el estreno de ‘La Suite’, una comedia protagonizada por Connie Chaparro y Sergio Galliani.
El 14 de enero, el Teatro Marsano de Miraflores presentará el estreno de 'La Suite', una comedia protagonizada por Connie Chaparro y Sergio Galliani.

Este miércoles 14 de enero, en el Teatro Marsano de Miraflores, se estrena ‘La Suite’, obra de teatro protagonizada por reconocidas figuras del cine, televisión y teatro nacional como Connie Chaparro, Miguel Iza, Lilian Schiappa y Sergio Galliani. Ellos serán los responsables de provocar las risas constantes en este divertido vaudeville que promete ser el éxito del verano 2026.

‘La Suite’ es una obra llena de situaciones delirantes, que tiene en la producción general a la experimentada Makhy Arana y en donde Galliani —aparte de actuar— también es el director. Además, el popular Miguel Ignacio de ‘Al fondo hay sitio’ vuelve a trabajar al lado de su esposa, la actriz Connie Chaparro, con quien acaba de cumplir 16 años de matrimonio. 

Connie Chaparro llena de elogios a Sergio Galliani

La actriz Connie Chaparro llenó de elogios a la comedia teatral, cuyas funciones serán los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos; y también contó cómo es trabajar al lado de Galliani. Las entradas están en venta en boletería del teatro y Teleticket.

“Estamos felices de volver a trabajar juntos. ‘La Suite’ significa, para nosotros, una obra de mucho trabajo, mucho esfuerzo e intensidad. Pero también satisfacción porque sabemos que tenemos una obra bonita, divertida, de buen nivel, de buena calidad. Hemos trabajado al máximo, cada texto, cada movimiento. Sergio la dirige, es la primera vez que él actúa y dirige una obra”, comentó Connie.

Asimismo, Chaparro aseguró que, a lo largo de los años, han aprendido a separar muy bien lo profesional de lo personal y eso hace que se entiendan muy bien en la obra ‘La Suite’, donde encarnan a una pareja de recién casados que se verán envueltos en una serie de situaciones gracias a un botones insoportablemente maniático, caracterizado por Miguel Iza, y una mucama astutamente calculadora que da vida Lilian Schiappa.

“Me gusta que saquen lo mejor de mí. Cuando estamos en escena, no es mi esposo, es el director y no me puedo ni picar, ni resentir, ni pelear, ni nada. Acá, es mi director. Y puede ser superintenso, pero a mí me gusta porque, como les vuelvo a decir, una actriz necesita ser bien dirigida”, añade Connie.

PUEDES VER: Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: 'Con mis hermosas'

lr.pe

Sergio Galliani dice que es un reto actuar y dirigir a la vez

Sergio Galliani contó que cada vez que dirige, trata de poner su sello. “No paro hasta que se logra ver lo que más o menos yo he pensado. Me gusta lo visual también. Juego mucho con la fotografía y creo que eso es lo que atrapa mucho al público. Bueno, siempre que he dirigido en ese sentido, siempre lo he hecho”, comentó.

Además, Galliani habló de cómo es trabajar con Connie. “En el teatro no pongo la etiqueta de que es mi esposa. Yo estoy dirigiendo a una actriz con la cual yo sé sus posibilidades. Entonces, cuando siento que no me está dando su posibilidad, la exijo más para que llegue a su potencial máximo”, manifestó Sergio.


