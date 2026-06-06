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Irán denuncia a Estados Unidos por "violación flagrante del alto el fuego" y lanza misiles contra Kuwait y Bahréin

La Guardia Revolucionaria iraní lanzó misiles hacia bases estadounidenses, pero Kuwait y Baréin interceptaron la mayoría y calificaron los ataques como una agresión a su seguridad e integridad territorial.

Estados Unidos justificó los ataques tras derribar drones iraníes que amenazaban el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP.
Estados Unidos justificó los ataques tras derribar drones iraníes que amenazaban el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP.
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Irán denunció ataques estadounidenses contra instalaciones de radar y vigilancia costera, y los calificó de "violación flagrante del alto el fuego" vigente desde el 8 de abril. El Ministerio de Relaciones Exteriores los definió como "agresión militar contra la soberanía e integridad territorial" y responsabilizó a Washington de cualquier escalada adicional.

Según Estados Unidos, sus fuerzas atacaron los emplazamientos iraníes tras derribar cuatro drones que, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, apuntaban al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Los objetivos impactados se ubicaron en Goruk y la isla de Qeshm, ambas estratégicas para la vigilancia costera iraní.

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La respuesta islámica no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria declaró haber lanzado misiles balísticos contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, y disparado contra cuatro petroleros que intentaban cruzar el estrecho sin autorización.

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Respuesta de Teherán fue controlada

Sin embargo, Kuwait informó de la interceptación de los siete misiles que sobrevolaron zonas residenciales y causaron daños materiales sin víctimas. En Baréin, las sirenas sonaron y se instó a la población a buscar refugio. Ambos países de Medio Oriente calificaron los ataques iraníes como una agresión "flagrante" que amenaza la seguridad regional.

El Ministerio de Exteriores kuwaití expresó en un comunicado que los ataques constituyen "una violación de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Kuwait, y una flagrante infracción del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 2817/2026 del Consejo de Seguridad".

"Su paciencia no significa complacencia, y defender su soberanía, seguridad y estabilidad y proteger a su pueblo es una línea roja sobre la cual no puede transigir", advirtió por su parte el Ministerio de Exteriores bareiní.

Además, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que seis de los misiles disparados por la república islámica fueron interceptados y que un séptimo no alcanzó su objetivo.

Condena del bloque de Medio Oriente

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed al Budaiwi, condenó los recientes ataques y los calificó de "amenaza directa" para la estabilidad regional.

La alianza, formada por Arabia Saudita, Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Omán, advirtió que estos actos constituyen "una escalada peligrosa e irresponsable" y una violación de todas las leyes internacionales.

Al Budaiwi afirmó que los "continuos actos terroristas del régimen iraní contra infraestructuras e instalaciones civiles" demuestran un intento de desestabilizar la región y socavar los esfuerzos de paz. Subrayó que la seguridad de ambas naciones afectadas es "parte integral de la seguridad de los Estados del CCG" y que todos los miembros de la alianza respaldan las medidas adoptadas.

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