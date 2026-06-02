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Karla Tarazona lanza firme advertencia a los invitados a su boda con Christian Domínguez: "Es lo único que les voy a pedir"

¿Se molestó? En medio de la celebración por su boda con Christian Domínguez, Karla Tarazona impactó a sus invitados al mandarles una advertencia directa. "No vaya a ser que por ahí salgamos desgreñados", enfatizó.

Karla Tarazona le juró amor eterno a Christian Domínguez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Karla Tarazona le juró amor eterno a Christian Domínguez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Karla Tarazona protagonizó uno de los momentos más comentados durante la celebración de su matrimonio con Christian Domínguez, al dirigirse públicamente a sus invitados con una solicitud especial sobre las fotografías y videos que pudieran difundirse en redes sociales. La conductora aprovechó la reunión para pedir consideración a los asistentes mientras disfrutaban de la fiesta.

La boda de las figuras del espectáculo peruano, realizada en Huaral tras su reciente unión civil, reunió a familiares y amigos cercanos. En medio de la celebración, la presentadora tomó el micrófono para compartir un mensaje que generó risas entre los presentes, pero que también dejó en claro su deseo de preservar algunos momentos de la reunión privada.

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El sorpresivo pedido de Karla Tarazona a todos sus invitados en su boda con Christian Domínguez

Las cámaras del programa de espectáculos 'Amor y fuego' captaron el instante en que Karla Tarazona se dirigió a los asistentes para solicitar cautela con el contenido que eventualmente sería publicado en plataformas digitales.

Durante su intervención, la conductora señaló que no tenía inconvenientes con que los invitados compartieran registros de la celebración, aunque pidió especial cuidado con las imágenes que involucraran a las personas presentes.

“Sí pueden subir videos, pero hay que cuidar mucho sobre todo a los que estamos acá también, es lo único que les voy a pedir”, expresó ante los asistentes.

Entre bromas, Karla Tarazona comentó que, con el paso de las horas y el avance de la fiesta, podrían aparecer fotografías poco favorecedoras de los invitados. “Que se cuiden las fotos y los videos, no vaya a ser que por ahí salgamos desgreñados como que en unas dos o tres horas”, agregó entre risas.

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El exorbitante costo del traje de Christian Domínguez en su boda con Karla Tarazona

Además de la advertencia hecha por Karla Tarazona, otro de los detalles que llamó la atención tras la ceremonia fue el exclusivo atuendo utilizado por Christian Domínguez durante su matrimonio civil, realizado en el distrito de San Borja.

El cantante apostó por una prenda confeccionada especialmente para la ocasión, diseñada de manera personalizada por especialistas que trabajaron en cada detalle del conjunto. La exclusividad de la pieza despertó la curiosidad de la prensa presente en el evento.

Aunque los responsables de la confección evitaron confirmar una cifra exacta, sus declaraciones dejaron entrever que el traje utilizado por Christian Domínguez para su boda con Karla Tarazona tendría un valor aproximado de S/10.000, con lo que se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la ceremonia.

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