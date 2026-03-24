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Reimond Manco enciende las alarmas en Universitario tras empatar contra Comerciantes Unidos: "Están perdiendo un poco la esencia"

El exfutbolista cuestionó el nivel del tricampeón de la Liga 1 y advirtió que ya no es el mismo. El 'Rei' apuntó contra el técnico y el nuevo estilo de juego.

Reimond Manco cuestiona a Universitario en el Torneo Apertura. Foto: Lr/ Juego Cruzado
Reimond Manco cuestiona a Universitario en el Torneo Apertura. Foto: Lr/ Juego Cruzado

Universitario empató 0-0 con Comerciantes Unidos, por la octava jornada del Torneo Apertura, pero el funcionamiento futbolístico no termina de convencer. El tricampeón de la Liga 1 luce más vulnerable que antes y las alarmas se empiezan a encender por la cuestionable dirección de Javier Rabanal. Por este motivo, Reimond Manco analizó el presente de los ‘cremas’.

El ‘Rei' comentó en el programa Juego Cruzado que el equipo merengue tuvo múltiples oportunidades para anotar, pero la falta de precisión en sus remates les costó caro. En su evaluación, destacó que la manera en que construyen sus ataques no se parece a la del año anterior, cuando estaban dirigidos por Jorge Fossati.

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¿Qué dijo Reimond Manco sobre Universitario tras empatar con Comerciantes Unidos?

El exfutbolista, fiel a su estilo, puso toda la artillería contra Universitario. "La ‘U’ no hizo un mal partido, pero le faltó hacer el gol. Siento que no es el mismo equipo que era el año pasado. Está perdiendo un poco la esencia con la que jugaba el año pasado", reveló Manco en Juego Cruzado e incluso explicó la nueva forma de atacar en el once titular.

Además, destacó la relación que debe existir entre el DT y los futbolistas. “El plantel tiene que saber que cuando llega un técnico, no necesariamente se tiene que adaptar al equipo, el entrenador llega a ser el capitán del barco. El jugador tiene que ceder un poco también.

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¿Cuándo juegan Universitario - Alianza Lima el clásico?

El primer clásico del año entre Universitario - Alianza Lima, que se desarrollará en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura, se jugará el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate.

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Tabla de posiciones de la Liga 1

Alianza Lima comparte la cima de la tabla de posiciones con Los Chankas. Los íntimos ocupan el primer lugar gracias a la diferencia de goles.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima86820
2.Los Chankas86720
3.Cienciano85916
4.Universitario84415
5.UTC84214
6.Sporting Cristal83411
7.Melgar83211
8.Comerciantes Unidos83011
9.Alianza Atlético82110
10.Cusco FC83010
11.Juan Pablo II83-710
12.ADT82-29
13.Sport Boys82-38
14.Deportivo Gacilaso81-27
15.Sport Huancayo82-47
16.CD Moquegua82-87
17.Atlético Grau81-56
18.FC Cajamarca81-65
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