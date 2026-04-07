Cantante Eimy Peralta feliz de formar parte de Corazón Serrano tras casting nacional: “Gracias por creer en mí”
Corazón Serrano se consolida como la orquesta de cumbia con más cantantes, al incorporar a Sharik Danae y a la joven Eimy Peralta, de apenas 14 años, tras su casting nacional.
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Corazón Serrano es por el momento la agrupación de cumbia con más cantantes. Y es que el domingo 5 de abril, en la final de su casting, no solo le dio la bienvenida a Sharik Danae como su nueva vocalista, sino también sorprendió al anunciar la incorporación de Eimy Peralta Gomez, de tan solo 14 años.
Durante la transmisión de la gran final del casting internacional, la orquesta de los hermanos Guerrero Neira asombró a sus miles de seguidores al revelar que no tendrían a una sola ganadora, sino a dos talentosas jóvenes que formarán parte de la orquesta de Pacaipampa.
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Eimy Peralta fue fichada por Corazón Serrano
Además de anunciar a Sharik Arévalo como la nueva integrante, el animador Dani Daniel reveló que Eimy Peralta Gómez, una adolescente de apenas 14 años, también resultó ganadora. Debido a su corta edad, la jovencita proveniente de Ayacucho ingresará a una etapa formativa especial, un proceso diseñado por la orquesta en coordinación con sus padres para prepararla musicalmente hasta que cumpla la mayoría de edad o esté lista para debutar profesionalmente con la delantera.
“Me siento feliz de integrarme a la familia de Corazón Serrano. Gracias a la familia Guerrero Neira por creer en mí y a todos ustedes por tanto cariño. Los quiero muchísimo”, escribió Eimy Peralta Gómez en su cuenta de TikTok.
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Eimy Peralta feliz de integrar Corazón Serrano
Además, la adolescente Eimy Peralta expresó su felicidad y agradecimiento por haber sido elegida para ser formada por la orquesta piurana. “De verdad no lo puedo creer que ya esté formando parte de la gran familia de Corazón Serrano, así que muchas gracias a todos por sus comentarios. Muchas gracias a los hermanos Guerrero Neira por darme esta gran oportunidad. Siempre seguiré mejorando cada vez más”, sostuvo la ayacuchana.
“¡Felicitaciones, Eimy! Lo dije que podías ganar. Te deseo lo mejor y muchos éxitos”, “Felicidades, te seguiremos apoyando en cada paso que des”, “Yo quería que tú ganaras, cantas muy bien, saludos desde México”, “Felicidades Eimy, tienes una bonita voz”, “Debiste haber ganado pequeña, y espero que te tengan ahí en dizque formación para mejorarte y no para que puedas integrar otro gran grupo. Felicidades, cantas con mucho sentimiento”; fueron algunas de las reacciones de sus fans.