Nadeska Widausky contó varios secretos de su vida en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Nadeska Widausky contó varios secretos de su vida en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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La modelo peruana Nadeska Widausky fue capturada el martes 26 de mayo por agentes de Interpol, cinco días después de que se emitiera una orden de detención internacional en Bélgica. La orden se enmarca en una investigación por presuntos delitos de proxenetismo, tráfico ilícito de drogas y robo con violencia o amenaza, lo que generó repercusión mediática en Perú y el extranjero.

En medio de la detención, la influencer, vinculada el año pasado a Jonathan Maicelo, tomó una medida inesperada que llamó la atención de sus seguidores y del público en general. Cabe destacar que el nombre de la exbailarina estuvo vinculado desde hace más de 10 años a casos delictivos, como los de 'Chino' Saucedo y Gerald Oropeza.

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¿Qué decisión tomó Nadeska Widausky tras su detención?

Horas después de ser detenida por Interpol, Nadeska Widausky eliminó o desactivó sus perfiles en redes sociales, entre ellas Instagram y TikTok. Esta acción puede interpretarse como un intento de proteger su privacidad ante las críticas y la atención mediática generadas por su caso.

Nadeska Widausky cerró su cuenta de Instagram.

Su perfil oficial de Instagram, @la_widausky, y su cuenta de TikTok fueron inhabilitados, con mensajes de 'página no disponible' y 'no se encontró esta cuenta', respectivamente, lo que refuerza la idea de que la influencer buscaba evitar el escrutinio público tras su detención.

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¿Quién es la modelo peruana Nadeska Widausky?

Nadeska Widausky es una exbailarina y modelo peruana de 33 años, conocida por su participación en programas de televisión y su presencia en redes sociales. Retomó su actividad pública recientemente y compartía contenido sobre su vida cotidiana, su rol como madre y su experiencia en el programa 'El valor de la verdad', donde ganó S/25.000 al relatar episodios personales de su trayectoria.

A lo largo de los años, Widausky también ha sido noticia por sus relaciones sentimentales vinculadas a personas del ámbito delictivo y por su aparición indirecta en casos mediáticos que terminaron en homicidios. La detención por Interpol marca un nuevo capítulo en su historia pública, ahora ligada a investigaciones judiciales en Bélgica por delitos graves.