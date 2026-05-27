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Corte del Santa entrega depósito judicial a alimentista en pueblo joven San Pedro

La presidenta de la Corte Superior de Justicia del Santa, María Luisa Apaza, entregó un depósito judicial en Isla Blanca, Chimbote, para apoyar a familias vulnerables.

La entrega forma parte de la Campaña Nacional de Depósitos Judiciales de Alimentos «Justicia y derechos de niños, niñas y adolescentes». Fuente: facebook.
La entrega forma parte de la Campaña Nacional de Depósitos Judiciales de Alimentos «Justicia y derechos de niños, niñas y adolescentes». Fuente: facebook.
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Con el objetivo de acercar la justicia a las poblaciones vulnerables, la doctora María Luisa Apaza Panuera, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Santa, llegó hasta la parte alta del asentamiento humano Isla Blanca, en el pueblo joven San Pedro de Chimbote. Su visita tuvo como fin entregar un depósito judicial autorizado por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Familia.

La entrega se realizó directamente en la vivienda de la beneficiaria, la señora Luz Catalina Gallarday Olivo. Esta acción forma parte de la Campaña Nacional Simultánea de Entrega de Depósitos Judiciales de Alimentos «Justicia y derechos de niños, niñas y adolescentes», coorganizada por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, junto a la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia en el Perú.

“Cumplimos con hacer entrega de este depósito a la señora Gallarday Olivo, como parte del acercamiento que contempla el Poder Judicial hacia las personas vulnerables, como los menores de edad en procesos por omisión a la asistencia familiar”, destacó la doctora Apaza Panuera tras el acto.

La titular judicial llegó hasta el asentamiento humano acompañada por el ingeniero Alem Lecca Tapia, jefe de la Unidad de Servicios Judiciales. Esta campaña nacional simultánea culminará el 29 de mayo.

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