Corte Superior de Justicia de Tumbes implementará oralidad en Sala civil para acelerar procesos judiciales

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Con el compromiso de optimizar el servicio de justicia y la celeridad de los procesos, la Corte Superior de Justicia de Tumbes, liderada el Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, oficializó el Plan para la Implementación de la Oralidad Civil en la Sala Civil de este distrito judicial. A través de la Resolución Administrativa N° 000504-2026-P-CSJTU-PJ, la Presidencia designó formalmente a los servidores judiciales que asumirán la responsabilidad de ejecutar los componentes clave de esta reforma procesal.

El equipo designado asumirá las tareas operativas en áreas estratégicas como el nuevo Modelo de Despacho Judicial, estadística, capacitación, gestión del cambio, infraestructura y tecnológica. Todos ellos tendrán la misión de adecuar las labores internas para abandonar progresivamente el sistema tradicional basado en el papel y la escritura, que genera demoras y extiende los procesos durante años.

El paso hacia la oralidad civil representa una transformación profunda en la forma en que los magistrados resuelven los conflictos de propiedad, contratos, indemnizaciones y temas comerciales en la región. Su principal beneficio es la reducción drástica de los tiempos de espera mediante la sustitución de expedientes interminables por audiencias públicas, logrando además que el ciudadano de Tumbes pueda ver y escuchar directamente a su juez, lo que asegura una absoluta transparencia e inmediación.

Con esta implementación respaldada por modernas soluciones digitales, la Sala Civil de Tumbes se alinea a los estándares de modernización del Poder Judicial a nivel nacional. Este avance se traducirá para los litigantes y las familias de las tres provincias de la región —Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.