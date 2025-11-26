Guillermo Rossini será homenajeado este jueves 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco, en un evento que celebra su legado y el aniversario de Julio Zevallos. Foto: Adrián Sarria / URPI -LR | Foto: Adrián Sarria / URPI -LR

Guillermo Rossini fue homenajeado en vida y tras su muerte, sus colegas no dejan de recordarlo. Por eso, este jueves 27 de noviembre, le rendirán un merecido homenaje en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco, donde justamente también el productor y coreógrafo Julio Zevallos festejará sus 45 años de trayectoria televisiva, acompañado de sus grandes amigos.

En esta celebración, Julio Zevallos estará acompañado de Fernando Armas, Ernesto Pimentel, Manolo Rojas, Bartola, Carlos Vílchez, Chechito, Pamela Franco, Mónica Cabrejos, Álvaro Rod, Pintura Roja, Marco Romero, la Orquesta Zaperoko y más.

El evento contará con la presencia de destacados artistas como Fernando Armas, Ernesto Pimentel, Manolo Rojas y más, quienes recordarán la contribución de Rossini al entretenimiento peruano. Foto: Adrián Sarria / URPI -LR

Fernando Armas recuerda a Guillermo Rossini y celebra a Julio Zevallos



En conversación con La República, Fernando Armas manifestó que ante la pérdida del artista, solo queda seguir. “Esa es la vida del artista, a veces uno tiene que llevar el duelo por dentro, mostrar la mejor cara porque la función tiene que continuar”, comentó el actor el pasado lunes 24 de noviembre, en plena conferencia de Zevallos.

Armas manifestó su aprecio por Rossini y sostuvo que nunca lo dejaron en el olvido. “Estamos tranquilos porque sabemos que hemos cumplido con lo que nos correspondía como amigos, como discípulo, como una persona agradecida. Hasta el último nos hemos visto y nos hemos dirigido una sonrisa. Sé que está bien ganado su sitio en el cielo. El tío ha dado tanta alegría en el Perú. Fue inspiración de muchos de los imitadores, yo me considero una persona que se inspiró viéndolo a él en ‘Risas y salsa’”, dijo.



Por otro lado, el actor de ‘El reventonazo de la Chola’ se mostró feliz de celebrar los 45 años de carrera de Julio Zevallos en Barranco. “Invito a todo el público que quiera pasarla bien el jueves por la noche en el homenaje a Julio Zevallos por los 45 años. Va a haber muchos artistas como Manolo Rojas, ‘mi hermana’ (como lo llama de cariño), Ernesto Pimentel, entre muchos artistas más, y por supuesto el bien merecido minuto no de silencio, sino de aplausos para nuestro querido tío Guillermo Rossini”, concluyó.

