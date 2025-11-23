HOYSuscripcion LR Focus

Manolo Rojas despide a Guillermo Rossini, exintegrante de 'Los chistosos', con emotivo video: "No hay dolor tan grande como tu pérdida"

El cómico y excompañero de Guillermo Rossini, Manolo Rojas, dedicó unas sentidas palabras al icónico conductor y voz emblemática de 'Los Chistosos' tras enterarse de su fallecimiento.

Manolo Rojas despidió a su excompañero de 'Los chistosos', Guillermo Rossini, con emotivas palabras.
Manolo Rojas despidió a su excompañero de 'Los chistosos', Guillermo Rossini, con emotivas palabras. | Foto: composición LR

El fallecimiento de Guillermo Rossini ha generado tristeza dentro del mundo artístico peruano. El emblemático humorista e icónica voz del programa radial 'Los Chistosos' murió a los 93 años, así lo anunció su hijo Coco Rossini. Tras el anuncio de su deceso, compañeros y colegas expresaron sus condolencias a los familiares y se despidieron del principal artista de 'Risas y salsa' con emotivos mensajes. Uno de ellos fue el cómico Manolo Rojas, excompañero y gran amigo del conductor de radio.

Las emotivas palabras de despedidas de Manolo Rojas a Guillermo Rossini

A través de su cuenta de Instagram, el actor cómico lamentó el fallecimiento de su excompañero, con quien compartió cabina durante el programa 'Los Chistosos'. "No hay dolor tan grande como tu pérdida, pero me quedo con los mejores recuerdos, tío, ¡un grande!", escribió Manolo Rojas.

PUEDES VER: Fallece Guillermo Rossini, imitador radial e ícono de 'Los Chistosos', a los 93 años

lr.pe
Emotivas palabras de Manolo Rojas a Guillermo Rossini.

Emotivas palabras de Manolo Rojas a Guillermo Rossini.

Acompañado de estas sentidas palabras, reposteó un video junto a Guillermo Rossini mientras ambos entonaban las letras de 'Angustia', canción de Bienvenido Granda. En una segunda publicación, Manolo Rojas recordó una de sus visitas habituales donde le expresaba en persona su gran admiración por su talento.

"Estoy con mi tío, Guillermo Rossini, visitándolo que es lo máximo. Tío, tú sabes cuanto te quiero, cuanto te admiro. Todo el Perú te quiere, parte del Perú y de Latinoamérica", se le escucha decir al comediante.

Por otro lado, en una entrevista con RPP, Manolo Rojas comentó que la noticia del fallecimiento del icónico conductor radial lo tomó por sorpresa, pues hace solo dos meses que se encontraron para celebrar sus 93 años.

PUEDES VER: Comediantes Manolo Rojas y Hernán Vidaurre consternados por muerte de Guillermo Rossini: "Ha sido un ejemplo"

lr.pe

"Ha sido un golpe; de verdad que algún día nos tiene que tocar, pero no pensamos que así iba a ser en estos momentos. Mis condolencias en primer lugar para la familia; nosotros siempre frecuentamos a 'mi tío', es nuestro padre, nuestro ejemplo porque hemos aprendido mucha disciplina de él. La risa llegó al cielo, y sin lugar a dudas, él ha sido un ejemplo, tanto en su hogar; como en su trabajo. Siempre va a haber una risa en el cielo con el padre de los imitadores", señaló.

