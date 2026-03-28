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¡Risas hasta el final! Así fue el último programa de Manolo Rojas con 'Los chistosos': solo 7 horas antes de su sensible fallecimiento

El comediante Manolo Rojas participó en ‘Los chistosos’ con total normalidad horas antes de morir. Su último relato en RPP, contado junto a Daniel Marquina y Hernán Vidaurre, hoy es recordado con especial impacto.

Manolo Rojas falleció a los 63 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Manolo Rojas falleció a los 63 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La muerte de Manolo Rojas conmocionó al público que siguió su trabajo en la televisión, radio y más. Lo que más impactó fue que el humorista cumplió con normalidad su rutina en RPP y apareció en ‘Los chistosos’ pocas horas antes de que se informara su deceso, en una jornada que hoy se recuerda con asombro.

Lejos de una despedida anunciada, el actor cómico dejó una escena fiel a su estilo: participativo, agudo y siempre dispuesto a convertir la coyuntura en humor. En ese último programa compartió cabina con Daniel Marquina y Hernán Vidaurre, comentó el debate 2026 y relató una historia que, después de su sensible fallecimiento, adquirió un sentido inesperado.

PUEDES VER: Manolo Rojas HOY EN VIVO: qué le pasó, de qué murió, despedida y últimas noticias sobre el fallecimiento del reconocido actor cómico

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Así fue el último programa de Manolo Rojas, un genio del humor

Era una tarde como cualquiera. El reloj marcaba las 4.00 p. m. y el programa ‘Los chistosos’ arrancó con el humor característico de siempre, además de la fiel compañía de sus conductores Manolo Rojas, Hernán Vidaurre y Daniel Marquina. Centrándonos en Rojas, realizó el programa con la naturalidad de siempre: chispa de humor sobre la actualidad política del país y la gran química que tenía con sus compañeros, lo cual no hacía presagiar que, solo 7 horas después de acabado el espacio, se anunciara su muerte.

En medio del programa, Manolo optó por narrar una de esas historias que dominaba con oficio. Comenzó hablando de una mujer que, a las cuatro de la mañana, se levantó al oír una procesión y salió a mirar mientras se persignaba. El relato avanzó con pausa y suspenso hasta llegar a la escena en la que otra señora le deja un encargo con una frase breve: “Mañana paso por mis velas”.

PUEDES VER: Manolo Rojas murió: Ernesto Pimentel, Fernando Armas y más personajes de la farándula nacional le dan el último adiós al cómico

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Historia sobre las ánimas que ahora marcan un significado diferente

Luego llegó el giro. Manolo Rojas contó que, al día siguiente, la mujer abrió el paquete por curiosidad y descubrió que dentro había huesos. En cabina, Daniel Marquina reaccionó con un “No” antes del remate, en una escena que mezcló sorpresa y misterio. Como cierre, el artista explicó que se trataba de la procesión de las ánimas, una referencia tradicional que en ese momento sonó como una anécdota más dentro de ‘Los chistosos’.

Sin embargo, horas después, todo cambió. Tras conocerse que Manolo Rojas falleció, aquella intervención cargada de humor y misterio fue recordada de otra manera. No solo fue una historia más del humorista, sino el último testimonio radial de un inacabable especialista de la comicidad que trabajó hasta el final. No hubo anuncio ni despedida: únicamente un programa normal que, con el paso de las horas, quedó marcado como la última vez que su voz acompañó a la audiencia.

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