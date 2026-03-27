María Fe Saldaña comunicó el fin de su matrimonio con el popular salsero Josimar, tras siete años de relación. La modelo lo confirmó a través de una historia en Instagram, donde muchos usuarios se sorprendieron, ya que la pareja se había mantenido junta pese a una presunta infidelidad del cantante con la venezolana Verónica González, la ‘prima’.

En su comunicado, la joven anunció que la decisión de separarse fue suya: “Con mucha pena y con el corazón en la mano he tomado la decisión de terminar mi relación con Josimar”, escribió. Además, aseguró que no fue sencillo dar ese paso: “No es fácil para mí”.

Comunicado de María Fe Saldaña anunciando el fin de su matrimonio con Josimar. Foto: Instagram.

María Fe Saldaña deja entrever el motivo de su separación con Josimar

En su comunicado, María Fe Saldaña expuso la posible razón que habría provocado su separación con el llamado ‘rey de la salsa perucha’. “Han ocurrido situaciones íntimas dentro de nuestra relación donde se cruzaron límites que para mí son fundamentales, y por respeto a mí misma, he decidido dar un paso al costado como mujer”, compartió.

Además, aclaró que la relación como padres con Josimar se mantendrá en buenos términos por el bienestar de los dos hijos que tienen en común. “Quiero dejar en claro que esta decisión es únicamente a nivel pareja. Como madre de nuestros hijos, siempre existirá respeto y el vínculo que nos une por ellos”, escribió la también empresaria.

María Fe Saldaña no hablará más sobre su separación de Josimar

En la parte final de su anuncio, María Fe Saldaña afirmó que no volverá a pronunciarse más sobre el tema y que no responderá a los medios de comunicación que le pregunten por Josimar.

“Fueron 7 años de historia y dos hijos que amamos profundamente, por lo que les pido comprensión y respeto. Los detalles de esta situación no los brindaré”, concluyó.