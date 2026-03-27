La recordada actriz Lorena Caravedo reveló las dificultades que enfrentó al mudarse a Canadá, donde decidió establecerse cerca de sus hijas tras dejar el Perú y el glamour de los sets de televisión. Aunque reconoció que el cambio fue radical, aseguró que la experiencia también le ha dejado importantes aprendizajes.

La exconductora de 'Hola Perú' contó que el proceso de adaptación no fue sencillo, especialmente por el contraste con su estilo de vida anterior. "Me chocó. Antes en Perú tenía mi programa, mi secretaria, mi asistente", relató, evidenciando el giro que dio su rutina. Además, se mostró sorprendida por cómo se respeta al cliente, así como por el alto costo en el precio de los productos.

Lorena Caravedo habla sobre los altos costos de ciertos aspectos en Canadá

A través de redes sociales, la ex presentadora de TV Perú contó que vivir en Canadá es cuestión de ingenio. "Tú dices: 'voy a hacer una reunión. Me compró acá, me pido allá'. No, es carísimo. Tú misma aprendes a ingeniarte, a ver cómo la haces, cómo esto, cómo ahorrar, que compras tu salmón en la tienda canadiense, que compras tus paltas en un lugar más barato, que las latas. O sea, te vas acomodando".

Finalmente, reconoció que cada uno de los cambios de su vida en Canadá "son experiencias de la vida y las experiencias son aprendizajes (…) Ir aprendiendo, ir aceptando, ir creciendo y ser tolerante, paciente, más de lo que tu creías que eras", relató.

Lorena Caravedo y su nuevo estilo de vida en Canadá

En el video difundido el miércoles 25 de marzo, Caravedo explicó que uno de los primeros retos fue adaptarse a la digitalización de los servicios. A diferencia de Perú, donde realizaba trámites por teléfono. "Tuve que aprender poco a poco", confesó.

También destacó aspectos culturales que le llamaron la atención, como el respeto por el tiempo y el espacio de los demás. Según contó, le sorprendió que las personas no reclamen por ser atendidas primero ni muestran impaciencia en espacios públicos.

"Había como una barrera extraña para mí, a comparación de nosotros los hispanoamericanos (…) Me parece un respeto increíble que hay con la gente", indicó, tras contar como reclamó en un supermercado por unas paltas negras y, sin desconfiar, le devolvieron su dinero.







