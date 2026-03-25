Samahara Lobatón comete infidencia y desliza que Jesús Barco sería el nuevo integrante de 'La granja VIP'

Samahara Lobatón volvió a colocarse en el centro de la conversación tras protagonizar un inesperado momento en la mañana del miércoles 25 de marzo dentro de 'La granja VIP'. Durante una charla con Melissa Klug y Renato Rossini Jr., la influencer lanzó una pregunta que fue interpretada como una revelación anticipada sobre el próximo participante del reality de convivencia.

La escena no tardó en generar reacciones entre los seguidores del programa, ya que la mención de Jesús Barco encajó con la expectativa que viene alimentando la producción en las últimas horas. La reacción inmediata de Melissa Klug, marcada por la sorpresa y el desconcierto, terminó por reforzar la sensación de que su hija había dicho más de lo que debía frente a cámaras.

¿Jesús Barco sería nuevo integrante de 'La granja VIP'?

El comentario surgió de manera espontánea. En tono cotidiano, Samahara Lobatón le consultó a Melissa Klug: “¿Y tú y el Jesús van a dormir en camas separadas?”. La frase alteró por completo el ambiente de la conversación. Melissa, evidentemente incómoda por la mención directa, respondió de inmediato con visible fastidio, dejando claro que no esperaba que ese tema fuera expuesto en ese momento.

Renato Rossini Jr., que presenció el intercambio, intentó entender qué estaba ocurriendo, pero ‘La blanca de Chucuito’ evitó profundizar y restó importancia a lo dicho. En paralelo, Samahara optó por el silencio y desvió la mirada, un gesto que fue leído por la audiencia como señal de que había cometido una indiscreción. Desde entonces, el nombre de Jesús Barco tomó fuerza como posible nuevo ingreso al formato.

La eventual llegada del futbolista no sería menor para la dinámica de la convivencia en el reality de Panamericana. Su presencia colocaría en primer plano su vínculo con Melissa Klug y añadiría un componente de tensión, especialmente porque en el mismo reality también participa Diego Chávarri, expareja de la empresaria.

Promoción del reality sobre nuevo ingreso causa intriga en redes

Antes de este episodio, la producción de 'La granja VIP' ya había sembrado expectativa con una promoción cargada de suspenso. El avance advertía: “Si la bomba de ayer te sorprendió, el misil que llegará hoy escandalizará a todos. Él llega a buscar su amor, a reclamar lo suyo, pero también a cobrar cuentas pendientes”.

La coincidencia entre ese promocional y el lapsus de Samahara Lobatón fortaleció la teoría sobre el ingreso del deportista. Por ahora, no existe una confirmación oficial dentro del texto de origen, pero la secuencia entre la frase de la influencer, la reacción de Melissa Klug y el adelanto difundido por el programa bastó para generar intriga en redes sociales.