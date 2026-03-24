Onelia Molina busca pasar página con lo que pasó con Mario Irivarren, quien fue ampayado en Argentina disfrutando de una despedida de solteros, junto a Said Palao y Patricio Parodi. Más tranquila, la participante de ‘Esto es guerra’ reapareció en su pódcast, habló de su ruptura y hasta agradeció a Magaly Medina por abrirle los ojos, ya que ella creía que Mario era un buen ejemplo de pareja.

“Yo la verdad que sí agradezco a Magaly por las imágenes que salieron, porque creo que que de repente necesitaba algo así como para darme cuenta de lo capaz que era mi pareja de hacerme daño, de no respetarme, porque yo tenía una imagen muy distinta de Mario, yo lo tenía en un pedestal”, afirmó el último lunes 23 de marzo.

Onelia Molina da detalles de su relación con Mario Irivarren



En otro momento de su reencuentro con sus compañeros del pódcast ‘Doble sentido’, Onelia Molina contó que Mario Irivarren mejoró como pareja, ya que al inicio era muy frío. “Yo creo que es algo que tenía que pasar, que me ayudó a abrir los ojos. Mario puede tener muchas cosas que no son buenas, pero yo en la vida hubiera creído que hubiera existido un Mario mentiroso y pende**. Entonces, yo ponía las manos al fuego que mi hombre jamás me iba a mentir y que jamás iba a hacer ese tipo de cosas”, dijo la participante de ‘Esto es guerra’.

Asimismo, descartó que el conductor de ‘La manada’ haya asumido todos los gastos de su salida y que en muchas ocasiones se dividían los pagos. “De repente, con el tema económico no era de apechugar todo. No me parece mal. Muchas veces sí fue (el 50%) en los viajes, en cosas así. Había veces donde él invitaba a la cena y otras veces donde yo invitaba a la cena. Lo voy a decir siempre, con que mi pareja y yo compartamos y cada uno tenga un buen nivel económico, ¿por qué no cada uno puede poner su parte? O sea, a mí me parece eso perfecto. Yo siempre voy a ser partidaria de que cada uno tiene sus cosas y puede pagar sus cosas”, añadió.

Por otro lado, Onelia contó que su mala experiencia con Mario Irivarren no hará que ella cambie su forma de ser y adopte medidas tóxicas con su futura pareja. “Yo, desde mis valores y todo el concepto que tengo de respeto, yo creía que mi pareja me iba a respetar, que tenía los mismos valores que yo. O sea, yo me puedo ir a una despedida de soltera y sé que también mis amigas jamás permitirían ciertas cosas, jamás ni siquiera tendrían la la capacidad de ofrecerme ese tipo de cosas”, concluyó Molina.



