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Magaly Medina critica a Rodrigo González por usar imágenes del ampay de Said Palao y Mario Irivarren: "Eso se llama ser conchudo"

Medina Vera reprochó a quienes se apropiaron de sus imágenes exclusivas para elaborar todo el contenido de sus programas. Además, criticó la falta de ética de reproducir material ajeno sin autorización.

Magaly Medina crítico que todos los medios usen las imágenes del ampay a Said Palao Foto: Composición LR
Magaly Medina crítico que todos los medios usen las imágenes del ampay a Said Palao Foto: Composición LR | Youtube 'Magaly TV, la firme'

Magaly Medina criticó la ética de los programas que reproducen su material sin autorización y les recordó que el ‘Operativo Argentina’ implicó un gasto significativo para la producción de ‘Magaly TV, la firme. La noche del martes 17 de marzo, la popular ‘Urraca’ difundió imágenes del viaje de Said Palao y Mario Irivarren a Argentina, donde fueron captados disfrutando de una fiesta en un yate junto a varias mujeres.

“Hablemos del ‘Operativo Argentina’, ya que otros programas que no han trabajado durante todo este tiempo están esperando. Yo digo, ¿por qué les pagan a conductores y productores de otros programas de televisión? Peluchín, te estamos hablando: ¿por qué les pagan cuando Willax debería mejor pagarme a mí?”, cuestionó Medina.

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Magaly detalla los gastos del ampay a Said Palao y Mario Irivarren en Argentina

Durante la edición del viernes 20 de marzo, la figura de ATV explicó que la cobertura del ampay tuvo un costo considerablemente elevado: alquiler de yate, hospedaje en Airbnb, pasajes y alimentación para los ‘urracos’. “Cuando yo hago el ampay, que nos ha generado, por supuesto, quedarnos misios hasta dentro de dos años (…) El ‘Operativo Argentina’ nos ha costado dinero: ha costado pagar el yate, pagar todo lo que hay que pagar en un ampay de este tipo”, señaló.

Asimismo, Medina Vera reprochó a quienes se apropiaron de sus imágenes exclusivas para elaborar sus propios programas, criticando su falta de ética de reproducir material ajeno sin autorización. “Ahora agarran todas las imágenes y hacen su programa en base a mi información, algo que nos ha costado trabajo. Eso se llama ser conchudos”, enfatizó.

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Magaly crítica a quienes usan sus imágenes sin autorización 

En la misma línea, la conductora del espectáculo precisó que, aunque entiende que las imágenes son de interés nacional, quienes las usan deben tener cuidado. “He agarrado imágenes de algo que ha trascendido, que es noticia nacional -porque esto lo es-, pero tienes que tener ciertos reparos y cuidado a la hora de usar material de otros. No agarras toda la nota y la pones, ¿no?”, señaló.

Finalmente, Magaly Medina señaló que este tipo de prácticas se extienden incluso en las nuevas plataformas digitales, aunque mostró cierta indulgencia con los streamers. “Ya bastante lo hacen aquí los noticieros, pero bueno, es el canal, es la camiseta, ¿no? (...) Hasta los streamers les perdono, porque total es otro medio”, finalizó.



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