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Melissa Klug habla sobre vínculo de Samahara Lobatón y Youna tras emotivo momento en ‘La Granja VIP’: "Están sanando"

La ‘Blanca de Chucuito’ opinó sobre la actual cercanía entre su hija y el popular barbero, luego de ver el llanto de Samahara en ‘La Granja VIP’ por un mensaje de Youna desde EE. UU.

Klug aprueba cercanía actual de su hija con Youna. Foto: Composición LR/Panamericana
Klug aprueba cercanía actual de su hija con Youna. Foto: Composición LR/Panamericana

Melissa Klug estuvo como invitada en el set de ‘La Granja VIP’ conducido por Ethel Pozo y Yako Eskenazi, donde apreció en vivo uno de los momentos más emotivos del programa que tuvo como protagonista a su hija, Samahara Lobatón. La influencer se quebró al escuchar el mensaje de apoyo que Youna, su expareja, le envió desde EE. UU. tras quedar como sentenciada. Klug se refirió acerca de la relación entre ambos señalando que en la actualidad pasan por una etapa de apoyo mutuo: “Siento que los dos se están curando, los dos están sanando”, sostuvo.

Según contó la empresaria, ha sido testigo del cambio de semblante en el vínculo de su hija con el popular barbero; algo que consideró positivo dado los complicados momentos que ambos atraviesan en sus vidas personales. “Cuando fui a Estados Unidos y los vi juntos, los vi con otro semblante, con otra mirada. Era una mirada de amor y, de verdad, siento que se están sanando”, señaló.

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Melissa Klug se pronuncia sobre Samahara y Youna tras llanto de su hija en ‘La Granja VIP’

Para la ‘Blanca de Chucuito’, la cercanía actual que han construido Samahara y Youna les hace bien, pues se acompañan en momentos difíciles. Por el lado de su hija, tras la mediática ruptura que tuvo con Bryan Torres, a quien denunció por agresión física; y por el lado de Youna, la complicada situación de salud que conlleva a causa de su leucemia.

“Siento que se necesitan ahorita porque Samahara lo que está diciendo es que está con una herida muy grande, y él (Youna), por lo que le está pasando. Entonces yo creo que se necesitan”, expresó. Melissa también hizo hincapié en que la relación actual refuerza su rol como padres. “Y más que tienen una hija”, dijo. Cabe indicar que hasta el momento Lobatón y Youna no han afirmado que retomaron su noviazgo.

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¿Cuál fue el mensaje de Youna a Samahara en ‘La Granja VIP’?

Desde EE. UU., Youna envió un mensaje de apoyo a Samahara luego que esta quedara en sentencia junto a Shirley Arica y ‘La Mackyna’. Sus palabras de aliento desataron el llanto de la influencer en un tenso momento en vivo.

“Mi reina, quiero mandarte todas las fuerzas del mundo. Tú enfócate en hacer una buena participación, que afuera el ‘Team Leucemia’ lo está dando todo para que salgas ganadora (...) No bajes la cabeza, no te rindas. Tus hijos están bien cuidados con la Mayi y yo estoy dándote todo mi apoyo", sostuvo.

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