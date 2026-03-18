Onelia Molina enfrenta su mayor miedo en ‘Esto es guer ra’lanzándose desde más de 10 metros. A pesar de su pánico a las alturas, intenta cumplir el reto extremo para ayudar a su equipo. Foto: captura/América TV | Foto: captura/América TV

Onelia Molina enfrenta su mayor miedo en ‘Esto es guer ra’lanzándose desde más de 10 metros. A pesar de su pánico a las alturas, intenta cumplir el reto extremo para ayudar a su equipo. Foto: captura/América TV | Foto: captura/América TV

Onelia Molina no la pasó bien en ‘Esto es guerra’. Antes de que salieran a la luz las comprometedoras imágenes de Mario Irivarren en Argentina, la joven influencer vivió difíciles momentos en el programa juvenil de América Televisión, cuando le dieron el reto extremo de lanzarse de varios metros de altura.

El último lunes 16 de marzo, Onelia Molina tuvo que subir hacia una torre de más de 10 metros de altura para luego lanzarse y tocar la campana. “Todos los que me conocen saben que tengo pánico a las alturas y esto está muchísimo más altos que todos los retos que he logrado hacer. Con miedo, pero los he logrado”, comentó antes de iniciar el juego.

Onelia Molina sufrió momentos difíciles en ‘Esto es guerra’



Onelia Molina fue la primera de las participantes en intentar realizar un salto extremo, pero el miedo se apoderó de ella. Si lograba cumplir el reto, iba a ayudar a sumar puntos a su equipo y evitar que Melissa Loza o Facundo González sean eliminados de la competencia.



“¡Dios mío! Tengo miedo. No, no quiero”, expresó con la voz entrecortada Onelia Molina. Según después, la exnovia de Mario Irivarren se disculpó con Melissa Loza por no apoyarla. “No puedo, ni siquiera me puedo mover”, dijo.

‘Esto es guerra’ sigue siendo líder en el rating



El reality de competencia 'Esto es guerra' se consolida como el programa más visto de televisión, ya que la semana pasada registró 16,2 (viernes 13 de marzo), 18,2 (jueves 12 de marzo) y 17,4 puntos (miércoles 11 de marzo). De esta forma, el programa sigue marcando la pauta de la televisión nacional, pues tras 14 años al aire mantiene el liderazgo de su horario y es el programa en vivo con mayor rating del país.



En estos 14 años, ‘Esto es guerra’ no solo ha liderado el rating y ha sido cuna de muchos talentos sino que pudo conquistar el mercado internacional pues se han hecho programas en países como México, Puerto Rico, Bolivia, Panamá y Colombia.



