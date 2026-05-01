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Cine y series

Festival de Cine Francés: la biopic de Sarah Bernhardt y otros estrenos

La inauguración de la decimocuarta edición reunió a autoridades y artistas. Proyectaron la película sobre la vida de la icónica actriz de teatro y cine.

Bernhardt es interpretada por Sandrine Kiberlain.
Bernhardt es interpretada por Sandrine Kiberlain. | Difusión.
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La edición 14 del Festival de Cine Francés se inauguró con Sarah Bernhardt, la divine, una biopic dirigida por Guillaume Nicloux, quien muestra a la persona detrás del personaje de diva excéntrica y de fama arrolladora.

“Es quizás la más grande actriz que jamás existió. Por suerte, tenemos algunos registros, pocos, pero existen, sobre su talento. Su voz fue una gran musa para todos los artistas de su época, descrita como la voz de oro, la divina. Pero más que eso, fue una creadora”, dijo la actriz Amaranta Kun en el auditorio del Teatro Nos.

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La programación de este año trae la carrera de otras mujeres que hicieron historia en el séptimo arte. Está en cartelera, por ejemplo, Cleo de 5 a 7 de la célebre directora Agnès Varda y, en el marco de los 130 años del cine, el festival le rendirá homenaje a Alice Guy-Blaché, la primera directora de la historia.

“Recordar a Alice Guy no es solamente un acto de justicia histórica, es también una forma de corregir los silencios de la memoria cultural. Durante mucho tiempo, su papel como una de las primeras cineastas de la historia quedó entre el olvido y la modestia, pese a haber sido una de las grandes creadoras del lenguaje cinematográfico. Ella fue pionera cuando el cine apenas nacía”, comentó el rector de la PUCP, Julio del Valle Ballón, quien además señaló que el cine puede ser un espejo de la humanidad. “El cine no solo entretiene; el cine educa, el cine interpela y transforma”.

La programación del festival va hasta el 9 de mayo y, además de Lima, hay proyecciones en las sedes de Arequipa, Cusco, Piura, Trujillo, Tarapoto y Chiclayo. “Es la expresión viva de una relación cultural fuerte entre Francia y el Perú que se construye día a día pero que también se inscribe en una historia larga, profunda y fecunda, marcada por encuentros e influencias culturales mutuas”, declaró la embajadora de Francia en Perú, Nathalie Kennedy, y describió a Sarah Bernhardt como una figura icónica y recordó la gira internacional que trajo a la diva a Lima para presentarse en el Teatro Politeama.

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“Su paso por Perú, en 1886, dejó una huella duradera, testimonio temprano de los lazos culturales entre nuestros países(...). Esta misma noche, la película se proyecta en distintas ciudades del país gracias a la red de alianzas francesas en el Perú y al compromiso de nuestros aliados. Es una manera concreta de acercar el cine francés a nuevos públicos”.

Nathalie Kennedy recordó a los peruanos que aportaron “a la memoria visual” y a la cultura. “Flora Tristán y numerosos peruanos han encontrado en Francia un espacio de creación, de libertad y de diálogo, como César Vallejo, que vivió 15 años en París; Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique a quien recordamos con especial afecto. En el ámbito cinematográfico, nuevas generaciones continúan en este diálogo como Melina León, Adrián Saba y Héctor Gálvez, presentes en importantes espacios internacionales”.

Los estrenos

Además de las 10 películas que competirán en esta edición (entre ellas, Sarah Bernhardt, la divine), hay otras producciones que se estrenan en Lima después de haber participado en festivales internacionales y que, probablemente, algunas continuarán su carrera en la temporada de premios 2026-2027: Maya, dame un título, El reino, El valle de los locos, Animal, Los coristas, Goliath, ¡Espectadores!, El hilo, Iremos, La historia de Souleymane, Misericordia y Vingt Dieux.

(La autora de esta nota forma parte del jurado del Festival de Cine Francés).

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