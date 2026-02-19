La madre de Tepha y Melissa Loza tiene cáncer y está en tratamiento. | Foto composición LR / Google

El hecho ocurrió cuando Tepha Loza conducía su vehículo por la Panamericana con rumbo a su vivienda. La exchica reality se desplazaba con apuro debido a una situación familiar urgente relacionada con la salud de su madre, quien permanece internada por un tratamiento médico debido al cáncer.

Según explicó, el trayecto transcurría con normalidad hasta que una maniobra inesperada cambió por completo el panorama. El incidente no dejó heridos, aunque sí provocó un fuerte susto que la llevó a compartir lo sucedido con su comunidad digital.

Percance vehicular de Tepha Loza en la Panamericana

En ese contexto, la hermana de Melissa Loza reconoció que intentó adelantar a un camión mientras circulaba por la vía rápida. En medio de esa acción, una de las llantas posteriores terminó severamente dañada, lo que obligó a detener el auto de inmediato.

La conductora mostró imágenes del neumático completamente destrozado y relató que el apuro influyó en su decisión. “En plena Panamericana, al querer pasar un camión encima de un jebe o no sé qué habrá sido, destrozó mi llanta. Por querer llegar rápido por mi mamá”, expresó, precisando que el hecho ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche.

Tepha Loza agradece que el accidente no pasara a mayores

Tras el incidente, la exchica reality reflexionó sobre lo ocurrido y agradeció que el desenlace no fuera más grave. Consideró que la ubicación del daño evitó una situación de mayor riesgo, ya que una llanta delantera pudo haber provocado la pérdida de control del vehículo.

“Gracias a Dios no pasó a mayores, pero el susto fue terrible. Definitivamente estoy con mi ángel guardián”, señaló. Finalmente, la modelo precisó que han sido días "caóticos", pero afirmó que seguirá de pie y agradeció a sus seguidores por la comprensión.