Tepha, hermana de Melissa Loza, sufre percance vehicular en la Panamericana y se lleva susto: “Por querer llegar rápido por mi mamá”
Un momento de tensión vivió la exchica reality, Tepha Loza, cuando manejaba por la Panamericana. La modelo dio detalles de lo que sucedió.
- Ricardo Martín Escuza, imitador de Liam Gallagher, celebra su ingreso a galas de 'Yo soy' tras 7 intentos en 10 años: "Nada fue en vano"
- Gisela Valcárcel recuerda boda con Roberto Martínez y hace confesión sobre su reencuentro: "La gente se ilusionó con que nosotros volvamos"
El hecho ocurrió cuando Tepha Loza conducía su vehículo por la Panamericana con rumbo a su vivienda. La exchica reality se desplazaba con apuro debido a una situación familiar urgente relacionada con la salud de su madre, quien permanece internada por un tratamiento médico debido al cáncer.
Según explicó, el trayecto transcurría con normalidad hasta que una maniobra inesperada cambió por completo el panorama. El incidente no dejó heridos, aunque sí provocó un fuerte susto que la llevó a compartir lo sucedido con su comunidad digital.
PUEDES VER: Tepha Loza conmueve con emotivo mensaje a su madre que fue diagnosticada con cáncer: 'Perdóname si te fallé'
Percance vehicular de Tepha Loza en la Panamericana
En ese contexto, la hermana de Melissa Loza reconoció que intentó adelantar a un camión mientras circulaba por la vía rápida. En medio de esa acción, una de las llantas posteriores terminó severamente dañada, lo que obligó a detener el auto de inmediato.
La conductora mostró imágenes del neumático completamente destrozado y relató que el apuro influyó en su decisión. “En plena Panamericana, al querer pasar un camión encima de un jebe o no sé qué habrá sido, destrozó mi llanta. Por querer llegar rápido por mi mamá”, expresó, precisando que el hecho ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche.
PUEDES VER: Madre de Melissa y Tepha Loza fue diagnosticada con cáncer y sigue tratamiento alternativo contra la enfermedad: 'Está luchando'
Tepha Loza agradece que el accidente no pasara a mayores
Tras el incidente, la exchica reality reflexionó sobre lo ocurrido y agradeció que el desenlace no fuera más grave. Consideró que la ubicación del daño evitó una situación de mayor riesgo, ya que una llanta delantera pudo haber provocado la pérdida de control del vehículo.
“Gracias a Dios no pasó a mayores, pero el susto fue terrible. Definitivamente estoy con mi ángel guardián”, señaló. Finalmente, la modelo precisó que han sido días "caóticos", pero afirmó que seguirá de pie y agradeció a sus seguidores por la comprensión.