Judicialidad

Dictan seis meses de prisión preventiva para sujeto que tenía balas sin autorización de la SUCAMEC

La jueza del Segundo JIP de la Corte del Santa dictó seis meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Huamanchumo por tenencia ilegal de municiones.

El arresto de Huamanchumo ocurrió el 6 de setiembre en Chimbote. Fuente: Difusión.
Seis meses de prisión preventiva dictó la jueza del Segundo JIP de la Unidad de Flagrancia de la Corte del Santa en contra de Miguel Ángel Huamanchumo Ly (34), quien será juzgado por el delito de tenencia ilegal de municiones en agravio del Estado.

La intervención del procesado se produjo la madrugada del 6 de setiembre, por inmediaciones del jirón Amazonas en el pueblo joven La Victoria, en Chimbote. Efectivos policiales que realizaban un patrullaje de rutina por el lugar se percataron de que tres sujetos bebían cerveza.

Al acercarse, Huamanchumo Ly se negó a identificarse y se mostró desafiante. Tras ser reducido, se le encontró tres proyectiles de arma de fuego calibre 380 mm. El detenido no contaba con autorización para portar armamento ni municiones.

Tras la incoación del proceso inmediato, la magistrada del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia declaró fundada la prisión preventiva y ordenó el internamiento de Miguel Ángel Huamanchumo en el centro penitenciario de Cambio Puente. El investigado podría recibir una condena de entre 8 a 12 años de cárcel.

