HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Peluchín y Gigi cuestionan postulación de figuras de la farándula al Congreso: "Las leyes están mal"

Según los conductores de 'Amor y Fuego', muchos de ellos no cuentan con preparación para tener un cargo político y calificaron de "oportunistas" a candidaturas.

Rodrigo González y Gigi Mitre opinaron sobre candidatura de la farándula al Congreso. Foto: Composición LR/Willax
Rodrigo González y Gigi Mitre opinaron sobre candidatura de la farándula al Congreso. Foto: Composición LR/Willax

Luego de que diversos personajes de la farándula local anunciaron sus postulaciones al Congreso de la República, los conductores de 'Amor y Fuego', Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre, se pronunciaron fuertemente para expresar su inconformidad ante ello. De acuerdo con los panelistas, dichas candidaturas no responderían a una verdadera vocación política, además, culparon a los partidos por permitir sus postulaciones.

"Yo insisto, lo que está mal son las leyes. Uno, porque permite a que personas que no están preparadas postulen; dos, la desfachatez de los partidos que no son responsables y que meten a todo el mundo en sus filas solamente para conseguir votos, y no están dimensionando el grado de peligro, en la cuerda floja, de la política en nuestro país", señaló Gigi Mitre, quien además mostró su insatisfacción por la posibilidad de que el voto de 'arrastre' pueda beneficiar a muchos de ellos.

TE RECOMENDAMOS

LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': "Lo que hicieron es despreciable y de cobardes"

lr.pe

Rodrigo González y Gigi Mitre critican candidatura de figuras de la farándula

Por su parte, Rodrigo González cuestionó las razones detrás de la postulación de personajes de la farándula al Congreso, dejando a entrever que se aprovecharían de su exposición pública y popularidad para mostrar una imagen política de la cual son ajenas. "No significa que alguien que trabaje o que haga contenido es una persona que está anulada para hacer algo por el país, pero ¿es así el orden?, o es que aprovechando la exposición o por el oportunismo de la llegada quieran vender algo que no son y estafar a la gente", indicó.

Asimismo, según el conductor, se inclinarían más el beneficio personal y económico que al colectivo. "Llegar para tener un sueldo fijo para tener ahí la mamadera del estado porque tengo una comunidad que si junto varias cosas me van a dar los votos para entrar. ¿Pero entras para hacer algo?", opinó González.

Por último, Rodrigo no dudó en referirse sobre la posible candidatura del futbolista Christian Cueva. Señaló que la pareja actual de la cantante Pamela Franco no representaría una opción idónea para entrar a la política, sin embargo, indicó que contaría con respaldo. "Tú crees que Christian Cueva con la cantidad de gente que lo respalda por el arrastre popular que tiene el fútbol, ¿no puede salir como presidente de la Cámara?¿Qué va a hacer cuando llegue ahí?", cuestionó.

Notas relacionadas
Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

LEER MÁS
Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': "Lo que hicieron es despreciable y de cobardes"

Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': "Lo que hicieron es despreciable y de cobardes"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel protagoniza tenso momento con reportero de 'Amor y fuego' en la vía pública: "Si te da vergüenza, dime de dónde eres"

Gisela Valcárcel protagoniza tenso momento con reportero de 'Amor y fuego' en la vía pública: "Si te da vergüenza, dime de dónde eres"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

LEER MÁS
Enamorada de Mark Vito anuncia su ruptura con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

Enamorada de Mark Vito anuncia su ruptura con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona la sutileza de la nueva canción “La Clandestina” de Pamela López

Magaly Medina cuestiona la sutileza de la nueva canción “La Clandestina” de Pamela López

LEER MÁS
María Pía Copello sufre percance en vivo: su outfit para el concierto de Shakira fue arruinado con vino por Mario Hart

María Pía Copello sufre percance en vivo: su outfit para el concierto de Shakira fue arruinado con vino por Mario Hart

LEER MÁS
Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

LEER MÁS
Ethel Pozo enfrenta a Pamela López y defiende a Christian Cueva de burlas: "Tampoco es correcto que hagas una arcada"

Ethel Pozo enfrenta a Pamela López y defiende a Christian Cueva de burlas: "Tampoco es correcto que hagas una arcada"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Espectáculos

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

Paco Bazán responde si dejó de ver a su última hija por Susana Alvarado: "Amo a mis tres hijos"

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025