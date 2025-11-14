Peluchín y Gigi cuestionan postulación de figuras de la farándula al Congreso: "Las leyes están mal"

Luego de que diversos personajes de la farándula local anunciaron sus postulaciones al Congreso de la República, los conductores de 'Amor y Fuego', Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre, se pronunciaron fuertemente para expresar su inconformidad ante ello. De acuerdo con los panelistas, dichas candidaturas no responderían a una verdadera vocación política, además, culparon a los partidos por permitir sus postulaciones.

"Yo insisto, lo que está mal son las leyes. Uno, porque permite a que personas que no están preparadas postulen; dos, la desfachatez de los partidos que no son responsables y que meten a todo el mundo en sus filas solamente para conseguir votos, y no están dimensionando el grado de peligro, en la cuerda floja, de la política en nuestro país", señaló Gigi Mitre, quien además mostró su insatisfacción por la posibilidad de que el voto de 'arrastre' pueda beneficiar a muchos de ellos.

Rodrigo González y Gigi Mitre critican candidatura de figuras de la farándula

Por su parte, Rodrigo González cuestionó las razones detrás de la postulación de personajes de la farándula al Congreso, dejando a entrever que se aprovecharían de su exposición pública y popularidad para mostrar una imagen política de la cual son ajenas. "No significa que alguien que trabaje o que haga contenido es una persona que está anulada para hacer algo por el país, pero ¿es así el orden?, o es que aprovechando la exposición o por el oportunismo de la llegada quieran vender algo que no son y estafar a la gente", indicó.

Asimismo, según el conductor, se inclinarían más el beneficio personal y económico que al colectivo. "Llegar para tener un sueldo fijo para tener ahí la mamadera del estado porque tengo una comunidad que si junto varias cosas me van a dar los votos para entrar. ¿Pero entras para hacer algo?", opinó González.

Por último, Rodrigo no dudó en referirse sobre la posible candidatura del futbolista Christian Cueva. Señaló que la pareja actual de la cantante Pamela Franco no representaría una opción idónea para entrar a la política, sin embargo, indicó que contaría con respaldo. "Tú crees que Christian Cueva con la cantidad de gente que lo respalda por el arrastre popular que tiene el fútbol, ¿no puede salir como presidente de la Cámara?¿Qué va a hacer cuando llegue ahí?", cuestionó.