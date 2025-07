En una entrevista para el podcast de Carlos Carlín, Korina Rivadeneira confesó que su boda con Mario Hart fue realizada con miras de regularizar su condición migratoria en Perú. Tras el difícil momento que pasó con la oficina de migraciones del país, la actriz estaba dispuesta a regresar a su natal Venezuela.

Sin embargo, también revela que la pedida fue hecha desde el amor del padre de sus hijos hacia ella, ya que no estaba en sus planes casarse. Pese a negarlo por varios años, decidió confesarlo como una especie de ataque de impulsividad que le permitió quedarse en el Perú y formar una familia: “Yo compré mi pasaje y estaba camino al aeropuerto”, confesó.

¿Cómo decidieron casarse Korina Rivadeneira y Mario Hart?

En el 2017, Korina pasaba por problemas migratorios debido a un error en su documentación. La dirección de su domicilio actual no era la que había declarado formalmente. “Es una tontería, pero son reglas. Son las formas que tiene migraciones. Yo ese año debí actualizar mi información y no lo hice”, confesó.

En ese entonces, ella estaba ya de pareja con su actual esposo, Mario Hart, por lo que su partida de Perú podría afectar negativamente su relación. “Empiezo a ver que yo estoy enamorada de esta persona porque me doy cuenta de que estoy pegada a él y quiero pasar más tiempo con él”, comentó. Así, decidió que debía regresar a Venezuela, avisándole al piloto por llamada telefónica que ya había comprado su boleto y estaba por irse al aeropuerto.

Según cuenta Korina, Mario le insistió muchas veces que se quedara, incluso llorando. Así, la actriz empezó a recibir llamadas de los familiares de Hart, que la intentaban convencer de no irse y arreglar su situación migratoria. Ella decidió solucinar el problema y esa misma noche él le pidió matrimonio en la playa, su lugar favorito. “Me pareció una locura, obviamente. Me dijo: por más que no estaba en nuestros planes casarnos, si esto va a ayudar a que te quedes y a que estemos juntos…”, comentó antes de interrumpir el relato por emocionarse.

El matrimonio entre Korina Rivadeneira y Mario Hart fue anulado

La boda se realizó el 21 de abril del 2017. Sin embargo, en el 2021, se inició una investigación para verificar la legalidad del matrimonio. Finalmente, en noviembre, el Juzgado Especializado de Familia de la Provincia de Huaral, donde se casaron, anuló el vínculo por inconsistencias en la documentación presentada.

Esta situación no afectó a la pareja, ya que han formado una familia de dos hijos, demostrando que su relación es verídica pese a los comentarios. Asimismo, Mario Hart comentó que tiene planes de volver a casarse con Korina Rivadeneira, cuando fue consultado en 2021 por la decisión del juzgado. Actualmente, la actriz es conductora en un programa nocturno de América Televisión, mientras que el piloto es panelista del programa de la media tarde en el mismo canal.