Espectáculos

Monserrat Seminario acusa a Melcochita de ser "ludópata" y perder más de S/5.000 en casinos: "Yo le daba a él"

La aún esposa de Melcochita aseguró que durante años administró los ingresos económicos del cómico y afirmó que él tendría problemas con el juego, llegando incluso a perder miles de soles en máquinas tragamonedas.

Monserrat revela presunta adicción de Melcochita. Foto: composición LR/ATV/difusión
Monserrat revela presunta adicción de Melcochita. Foto: composición LR/ATV/difusión

La aún esposa del humorista peruano Melcochita, Monserrat Seminario, se presentó en 'Magaly TV, la firme' para responder a las acusaciones en su contra, luego de que el cómico asegurara que ella habría gastado su dinero y los señalamientos que sobre una preunta infidelidad. La piurana acudió al programa acompañada de su abogado para defenderse y negar estás versiones.

Durante la entrevista con Magaly Medina, la aún esposa de Pablo Villanueva aseguró que el humorista es "ludopata". “Él ha perdido S/3.000 a /5.000 hasta poco más… yo le daba a él y cada vez que yo le daba parecía Papá Noel con las demás. No quiero decir nombres porque después se me van a venir a carga un montón”, afirmó.

PUEDES VER: Monserrat muestra chat en el que Melcochita le quiere cobrar S/15.000 para regresar a la casa: 'Eso es chantaje'

lr.pe

Monserrat revela que Melcochita es "ludopata" tras ser acusada de gastar el dinero del cómico

La esposa del cómico negó las acusaciones negó haber malgastado el dinero del artista y afirmó que, por el contrario, el humorista tendría desde hace años un problema con el juego. “Yo te digo una cosa, él es ludópata… (juega) tragamonedas”, afirmó, señalando que el humorista habría perdido importantes sumas de dinero en casinos. Según su versión, en algunas ocasiones las pérdidas habrían superado los S/5.000.

Además, la piurana reveló que el dinero que administraba de su esposo Melcochita lo destinaba a distintos pagos relacionados con deudas, viajes y otros gastos familiares. “Desde el día que comencé con él hasta el año pasado en diciembre son 16 años que he pagado varios préstamos”, añadió.

PUEDES VER: Melcochita sorprende al revelar que muchas mujeres lo llaman tras separación de Monserrat Seminario: 'Quiero estar solo'

lr.pe

Monserrat expone que intentó ayudar a Melcochita con su problema de ludopatía

La aún esposa del humorista explicó que los ingresos se depositaban en su cuenta para poder organizar los pagos . “Yo administraba, me ponía a mi cuenta. Aparte él me decía: ‘Dame mi mitad, lo que te han dado, mi mitad’”, señaló. Seminario también afirmó que en varias ocasiones discutía con el cómico debido a sus visitas a casinos. “Yo me peleaba con él. ¿Por qué? Porque se la iba a gastar en el casino”, comentó.

Durante la conversación, Magaly Medina le preguntó por qué no intentó que el humorista buscara ayuda profesional para tratar una posible adicción al juego. Ante ello, lapiurana respondió que lo intentó, pero que el artista no aceptó recibir tratamiento. “No se ha dejado, dice que eso era para la gente loca”, explicó.

